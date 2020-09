Tour 2020: ASO maakt dinsdagochtend uitslagen coronatests bekend maandag 7 september 2020 om 16:45

De eerste rustdag van de Tour de France 2020 staat niet alleen in het teken van rust. Ook het coronavirus is het gesprek van de dag, of beter gezegd de tests die de renners en de omkadering binnen de ‘ploegbubbels’ moeten ondergaan. Dinsdagochtend worden de uitslagen naar buiten gebracht door organisator ASO.

De Tourorganisatie is dan ook verantwoordelijk voor de coronatests op de rustdagen. Zondag, rondom de negende etappe, en op de rustdag worden alle renners en stafleden getest op het coronavirus. Het gaat om ruim 650 mensen. Dit is voor het eerst dat de mensen in koers getest worden sinds de twee verplichte coronatests in de week voorafgaand aan de Tour.

Om eventuele vals-positieve tests uit te sluiten, worden mensen waarvan de test positief was opnieuw getest. Deze hertest moet een eventuele positieve test bevestigen of een vals-positieve test eruit pikken. Volgens Belga is de uitslag van de hertest binnen twee uur terug. Dit kan eventueel nog dinsdagochtend gedaan worden, voor aanvang van de tiende etappe.

Dubbelchecken

De afgelopen weken werden meerdere wielrenners positief getest en vervolgens in quarantaine geplaatst, waarna achteraf bleek dat die uitslag vals-positief was. Onder meer Hugo Houle (Astana) en Oscar Gatto (BORA-hansgrohe) bleken niet het coronavirus gehad te hebben. Om die situaties te voorkomen, wil de Tour de France positieve tests eerst dubbelchecken.

Volgens de reglementen kan een ploeg bij twee positieve coronabesmettingen binnen de ‘ploegbubbel’ uit de Tour de France gehaald worden. Dit kan gebeuren als twee renners of stafleden binnen een week positief testen op corona. Voor de Tourstart leek die maatregel versoepeld te worden, maar de Franse autoriteiten draaiden die versoepeling terug op de dag van het Grand Départ in Nice.

Volgens Reuters is de teams door de UCI verzocht om voor dinsdagochtend niets te communiceren over de testuitslagen.

Teams on the #TDF have been urged by the UCI not to communicate on coronavirus tests results #TDF2020 — Julien Prétot (@julienpretotRTR) September 7, 2020

Lappartient: “Natuurlijk kunnen we onderweg nog problemen tegenkomen” In een interview met WielerFlits liet UCI-voorzitter David Lappartient weten dat hij denkt dat de Tour de France het einde in Parijs haalt. “Ik heb daar een groot vertrouwen in. Dat komt omdat ik weet hoe nauw de Franse overheid, organisator ASO en de gezondheidsinstanties hebben samengewerkt om een goed plan te maken”, zei hij. “Natuurlijk kunnen we onderweg nog problemen tegen komen. Er kan in een plaats een Covid-19 cluster ontstaan. En ook in het peloton kunnen we met meerdere positieve testen te maken krijgen. Er zijn veel discussies geweest hoe we daar mee moeten omgaan en welke maatregelen er daar allemaal tegen genomen kunnen worden. Ik ben er altijd van overtuigd dat als we zijn gestart, dan zijn we ook in staat om te finishen.” Lees hier het volledige interview dat Raymond Kerckhoffs met David Lappartient had.