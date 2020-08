Ook test Oscar Gatto (BORA-hansgrohe) blijkt vals-positief dinsdag 25 augustus 2020 om 19:18

BORA-hansgrohe besloot vandaag niet van start te gaan in de Bretagne Classic vanwege een positieve coronatest van een van hun renners, maar volgens het Duitse Radsport-News is de test van Oscar Gatto vals-positief En dat is niet voor het eerst sinds de hervatting van de competitie.

“Een van de renners heeft een positief resultaat ontvangen van de drie-dagen test, ondanks een negatief resultaat bij de zes-dagen test”, zo liet BORA-hansgrohe eerder vandaag weten. De ploeg wilde niet vertellen over wie het gaat, maar volgens Radsport-News gaat het om Oscar Gatto.

“Alle renners en stafleden die in onmiddellijk contact zijn geweest met de renner, gaan nu in zelf-quarantaine, zoals het protocol voorschrijft. De betreffende renner vertoont geen symptomen of ziekteverschijnselen.” De ploeg besloot vandaag zijn renners nogmaals te testen en wat blijkt: alle testresultaten zijn negatief.

Ook Gatto testte deze middag dus negatief op het coronavirus. Eerder maakten Hugo Houle en Inge van der Heijden al iets soortgelijks mee. Houle moest daardoor passen voor de Ronde van Lombardije en de Giro dell’Emilia, terwijl Van der Heijden niet mocht meedoen aan het NK wielrennen.

Update 19.45 uur

BORA-hansgrohe laat in een persbericht weten dat er waarschijnlijk sprake is van een vals-positieve test. Teammanager Ralph Denk legt uit: “Ik weet dat de PCR-test een foutenmarge heeft en je dus vals-positieve test krijgt. Dat is op zich geen probleem, als je tenminste in staat bent om de testresultaten te controleren mocht je een positief geval hebben.”

“Dat is op dit moment niet mogelijk”, aldus Denk, die wel oplossingen ziet voor het probleem. “Bij dopingzaken is er altijd sprake van een A en B-staal en je moet bij coronatests ook gewoon een soort B-staal kunnen aanvragen. We moeten werken met een centraal lab of zelfs meerdere laboratoria. Er moet wel meteen naar een oplossing worden gezocht.”

“Renners bereiden zich namelijk weken of maanden voor richting een belangrijke wedstrijd en kunnen dan plots niet starten door een vals-positieve test. Het gaat niet alleen maar om de punten, maar ook om exposure en het terugbetalen van onze sponsoren. We moeten natuurlijk eerst denken aan de gezondheid van de renners, maar dit is toch wel een bittere pil.”

“We moeten er nu voor zorgen dat bepaalde zaken verbeteren, anders gaan we nog serieuze problemen krijgen. Wie wil er namelijk nog investeren in een dergelijk onzekere sport?”