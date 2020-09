UCI-voorzitter David Lappartient: “Tour in teken van overleven”

Onder code oranje is de Tour de France afgelopen zaterdag in Nice van start gegaan. Met publiek op afstand, mondkapjes en renners die in een bubbel leven, maar zonder handtekeningen en selfies bij de start en Alpencols vol met doldwaze supporters. Ook voor het peloton is het overleven in de tijd van Covid-19. Raymond Kerckhoffs had voor WielerFlits en Nummer 1 Magazine een interview met de voorzitter van de internationale wielerunie UCI David Lappartient.

Waar stadions makkelijk zijn af te sluiten voor het publiek, blijkt tijdens deze coronacrisis wederom hoe moeilijk het organiseren van een wielerwedstrijd is. Het is een van de weinige sporten die op de openbare weg plaatsvindt en kriskras half Europa doorkruist.

“Dat maakt het organiseren van wielerevenementen in deze tijd van Covid-19 nog moeilijker”, benadrukt Lappartient. “Daarom ben ik ongelooflijk trots dat we er met alle stakeholders in het wielrennen in geslaagd zijn om direct een nieuwe kalender op te stellen. Dat was een moeilijke klus, maar we zijn nu wel volop aan het koersen. Sterker, we zijn een van de weinige sporten die nu plaatsvindt. Voetbal, tennis, Formule 1 en wielrennen zijn de enige grote sporten die momenteel volwaardige competities hebben.”

In april hebben jullie reeds deze kalender aangekondigd. Daarmee waren jullie de eerste sportbond?

“Natuurlijk hebben we eerst de ontwikkelingen van Covid-19 in Europa in maart en de eerste weken van april aangekeken. Daarna zijn we met de organisatoren, ploegen en sommige renners gaan praten. Natuurlijk doe je het nooit goed voor iedereen. Van diverse kanten is er kritiek op deze kalender gekomen. Een ideale oplossing voor iedereen was er echter niet.

We hebben acht maanden in drie maanden moeten kroppen. Dat was een enorme uitdaging met alle verschillende voorkeuren en wensen. We hebben steeds naar het algemeen belang van de wielersport gekeken. Ik denk dat we als sport trots mogen zijn hoe er nu weer overal attractief wordt gekoerst. De kijkcijfers zijn fantastisch. Ik denk dat deze kalender de wielersport enorm helpt om deze crisis te overleven.”

Wat zou er met de wielersport zijn gebeurd wanneer er geen koersen meer in 2020 hadden plaatsgevonden?

“Dat zou een drama zijn geweest. Een groot aantal ploegen zou van het toneel zijn verdwenen. De teams zijn grotendeels afhankelijk van sponsorinkomsten. Wanneer je in april geen enkele zichtbaarheid meer voor het hele jaar kon garanderen, dan heb je een jaar lang geen enkel rendement op je investering. Om die reden hebben we eerst naar de wedstrijden gekeken die de grootste mediawaarde voor alle sponsors hebben. De oogappels van onze sport.

De drie grote rondes (Tour, Giro en Vuelta), vervolgens de vijf monumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Il Lombardia) en dan de WK op de weg. Door die wedstrijden als eerste een datum te geven wisten de sponsors dat een belangrijk deel van het jaar nog goed gemaakt kon worden.”

Hoe groot is desondanks de invloed van Covid-19 op de toekomst van het wielrennen?

“Het is nog altijd moeilijk vooruitkijken, maar duidelijk is dat ook de wielersport enorm terug wordt geworpen. Wanneer is deze pandemie echt ten einde? Hoe is de economische situatie over een jaar, twee jaar of drie jaar? Die gevolgen zijn nog moeilijk in beeld te brengen. Nu worden talrijke bedrijven nog geholpen met steunpakketten van de overheden om de economie draaiende te houden.

Het is op dit moment niet aan te geven welke invloed deze crisis op het sponsorbeleid van bedrijven heeft. De geschiedenis heeft ons geleerd dat tijdens een recessie bedrijven heel snel in hun sponsorbedragen gaan snijden. Dat zal zeker een groot effect op de wielersport hebben. Daarom is het denk ik heel belangrijk dat wij momenteel een van de weinige sporten zijn die urenlang op televisie is. Ik hoop dat de huidige populariteit van o.a. de Tour sommige bedrijven overtuigt om juist toch de wielersport trouw te blijven.”

De Tour de France was al van een enorm economisch belang voor de wielersport aangezien in deze drie weken 60 à 65% van de mediawaarde van het hele jaar wordt gehaald. Is door de huidige omstandigheden de Tour niet belangrijker dan ooit?

“Zeker. Er kan een discussie zijn dat de Tour een véél te sterke positie in de wielersport inneemt. Je kunt echter ook zeggen dat de waarde van de wielersport een stuk hoger ligt dankzij het succes van de Tour. Ik heb kritiek gekregen dat ik bij de inrichting van de nieuwe kalender als eerste de datum van de Tour heb vastgelegd.

Als Franse voorzitter van de UCI zou ik de wedstrijd in mijn eigen land hebben bevoordeeld. Nee, dat is niet geval. Het is gewoon een feit dat de Tour een enorme publiciteitswaarde voor de ploegen heeft, waar geen enkele wedstrijd bij in de buurt komt.

De ploegen hebben de Tour nodig, het doorgaan van die wedstrijd bepaalt of ze kunnen overleven of niet. Ik denk dat de hele wielersport dankbaar mag zijn dat de Franse overheid zich zo inzet om de Tour te laten doorgaan. Voor de Franse overheid is de Tour daarentegen belangrijk omdat ze hiermee kunnen laten zien dat de Covid-19 situatie in Frankrijk onder controle is.

Als je de Tour veilig kunt organiseren dan geef je wereldwijd een signaal af. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse overheid, een land dat enorm heeft geleden onder de pandemie. Om in augustus het wielerseizoen te herstarten met wedstrijden als Strade Bianche, Milaan-Sanremo en zelfs met het vertrek van Il Lombardia in het centrum van het zwaar getroffen Bergamo was heel belangrijk voor Italië.”

Hoe gelukkig was u dat de Tour de France is gestart in Nice?

“Le Grand Départ in Nice was zeker een belangrijk moment. Om daar met z’n allen aan de start te staan, was heel bijzonder. We leven in een jaar waar het EK-voetbal en de Olympische Spelen in Tokio niet konden doorgaan. Gelukkig is er één groot evenement dat wel in 2020 kan plaatsvinden, de Tour. Dat is enorm belangrijk voor iedereen in de wielersport.

Ik zal echter nog blijer zijn wanneer de Tour in Parijs zal finishen. Wanneer we drie weken lang zonder problemen door Frankrijk zijn getrokken. En ook de 8e november heb ik in mijn agenda rood omcirkeld wanneer dit seizoen eindigt met de slotrit van de Vuelta a España in Madrid en we drie maanden met goede en veilige wedstrijden hebben gekend. Ik denk dat we dan met alle stakeholders in het wielrennen een glas champagne kunnen drinken.”

Nu de Tour in Nice van start is gegaan, bent u er ook van overtuigd dat de ronde op zondag 20 september op de Champs Élysées in Parijs eindigt?

“Ik heb daar een groot vertrouwen in. Dat komt omdat ik weet hoe nauw de Franse overheid, organisator ASO en de gezondheidsinstanties hebben samengewerkt om een goed plan te maken. Natuurlijk kunnen we onderweg nog problemen tegen komen. Er kan in een plaats een Covid-19 cluster ontstaan. En ook in het peloton kunnen we met meerdere positieve testen te maken krijgen.

Er zijn veel discussies geweest hoe we daar mee moeten omgaan en welke maatregelen er daar allemaal tegen genomen kunnen worden. Ik ben er altijd van overtuigd dat als we zijn gestart, dan zijn we ook in staat om te finishen.”

Is het dan realistisch dat in deze Tour bijvoorbeeld een rit door een bepaald gebied wordt geschrapt of dat een ploeg met een aantal positieve Corona-tests de Tour moet verlaten?

“Ja, er zijn verschillende scenario’s om in te grijpen. Het kan zo zijn dat er straks in een regio extreem veel mensen door Corona zijn getroffen. Dan zou je het parcours moeten aanpassen. Dit vergt een enorme flexibiliteit van de organisatie om potentiële plannen B voor handen te hebben en te kunnen uitvoeren.

Uit alle gesprekken die ik heb gevoerd heb ik hier het volste vertrouwen in. Anderzijds vier ik elke dag dat er gekoerst is ook als een overwinning. Ik kan natuurlijk ook geen garantie geven dat alle wedstrijden in de komende periode plaats kunnen vinden. Wat dat betreft leven we ook van wedstrijd naar wedstrijd toe.”

Is 2020 een jaar om te overleven?

“Ja, we zijn vooral bezig geweest om de wielersport overeind te houden. Om de hervormde kalender rond te krijgen, heeft veel werk gekost. En ook het samenstellen van de Covid-19 protocollen was een moeilijk karwei. Onze focus was hier volledig op gericht. Andere onderwerpen in de verdere ontwikkeling van de wielersport zijn even naar het tweede plan geschoven. In deze crisis was het voor ons, precies zoals jij zegt, overleven.”