UCI past coronaregels aan, één dag voor de start van de Tour vrijdag 28 augustus 2020 om 13:54

De UCI heeft, één dag voor de start van de Tour de France in Nice, besloten om de coronaregels aan te passen. De organisatoren van de Tour, Giro d’Italia en Vuelta a España moeten voortaan een positieve coronatest dubbelchecken door middel van een ‘follow-up test’.

Deze aanvullende test moet nog voor de start van de volgende etappe worden uitgevoerd. De UCI vraagt de organisatoren met klem om een positieve coronatest zo goed mogelijk te analyseren, in de hoop vals-positieve test zo veel mogelijk uit te sluiten.

Verder geeft de internationale wielerunie de ruimte aan organisatoren van de drie grote rondes om een ploeg uit de wedstrijd te halen, als er binnen één week twee positieve coronagevallen zijn. Een ploeg kan alleen uit koers worden genomen als twee renners positief testen op het coronavirus.

Belangrijke nuance

Dit is een belangrijke nuance, aangezien de ASO (de organisator van de Tour) het eerder nog had over twee coronabesmettingen- of verdenkingen van renners en/of stafleden binnen een team. De teams klaagden eerder al over deze, in hun ogen, te strenge coronamaatregel.

UCI-voorzitter David Lappartient over de laatste wijzigingen: “We zijn erin geslaagd om de juiste balans te vinden, aangezien we nog altijd garant staan voor de veiligheid van het wielerpeloton. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de gezondheidsvoorschriften.”