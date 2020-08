Tour 2020: Versoepelde coronaregels teruggedraaid door Franse autoriteiten zaterdag 29 augustus 2020 om 09:35

De Tour de France gaat vanmiddag van start met de oorspronkelijke maatregel, dat een ploeg bij twee coronaverdenkingen of -besmettingen binnen 7 dagen uit de wedstrijd wordt gehaald. Veel teams waren niet gelukkig met die regel en met de ASO en de UCI werd een compromis gevonden. De autoriteiten in Frankrijk hebben daar nu een stokje voor gestoken, zo bevestigde Tourdirecteur Christian Prudhomme aan het AFP.

Hoe zat het ook alweer? Ruim een week geleden werd bekend dat de organisatie van de Tour de France zoveel mogelijk gaat testen op mogelijke coronabesmettingen om het wielerevenement zo goed mogelijk te laten verlopen. Uit een achttien pagina’s tellend document van de ASO, waarin alle coronamaatregelen en -protocollen staan beschreven, bleek dat als een ploeg twee Covid-19-verdenkingen of besmettingen had, de complete formatie uit de ronde werd gehaald.

Ploegen vonden de regels echter te streng en kwamen ertegen in verweer. Gisteren werd bekend dat de UCI had besloten om de coronaregels aan te passen. Een team kan enkel uit koers worden genomen als twee renners positief testen op het coronavirus. Dit is een belangrijke nuance, want de ASO had het eerder nog over twee coronabesmettingen of -verdenkingen van renners en/of stafleden binnen een team.

Bronnen bevestigden gisteravond echter aan VeloNews dat de Franse autoriteiten die wijzigingen de kop heeft ingedrukt, nu het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Frankrijk stijgt. Door het overheidsingrijpen wordt vandaag van start gegaan onder de oorspronkelijke regels, wat betekent dat als twee renners of stafleden binnen een week positief testen op corona, dat de ploeg uit de wedstrijd kan worden gezet.

Volgens Sporza is er wel afgesproken dat personen binnen 24 uur na de oorspronkelijke “positieve” test tot twee keer opnieuw getest kunnen worden. Men wil hiermee “vals-positieve” gevallen, zoals eerder deze week bij BORA in de Bretagne Classic, vermijden.