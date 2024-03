Youri IJnsen • vrijdag 1 maart 2024 om 09:42 vrijdag 1 maart 2024 om 09:42

Tom Gloag (Visma | Lease a Bike) moet nog maanden wachten op rentree

Het duurt nog een hele poos voordat we Tom Gloag weer in actie zien voor Visma | Lease a Bike. De 22-jarige Brit werd eind augustus 2023 tijdens training aangereden door een auto, waarbij hij een zware knieblessure opliep. Hij werd meteen geopereerd, maar sindsdien volgde er geen nieuws over Gloag. De Brit staat nog enige tijd buitenspel.

Zijn terugkeer in competitie laat nog minstens drie maanden op zich wachten, bevestigt de ploeg aan WielerFlits. Bij de jaarplanning werd afgelopen winter voorgesteld om te mikken op een rentree in juni. Het Franse Cyclism’Actu schreef eerder deze week dat de Britse klimmer op z’n vroegst terugkeert in de Ronde van Zwitserland (9 tot en met 16 juni). Zijn ploeg laat weten dat dit conform de winterplanning is. Daarmee komt Gloags absentie op bijna tien maanden te staan.

Visma | Lease a Bike doet geen uitspraken over de kwetsuur die het grote Britse talent opliep. “Het gaat gelukkig steeds beter met Tom, hij is op de weg terug”, laat een woordvoerder van de ploeg ons weten. Voor de jongeling is het een hard gelag. Hij reed in 2023 slechts zes koersen voor het team. Daarin zette Gloag onder meer een zesde plek in de Ruta del Sol en een elfde plaats in de Ronde van Romandië neer. Daarna werd hij in allerijl op het laatste moment ingevlogen voor de Giro d’Italia.