dinsdag 22 augustus 2023 om 09:51

Einde seizoen voor Thomas Gloag na aanrijding door auto op training

Thomas Gloag zal in 2023 niet meer in actie komen. Het Britse talent van Jumbo-Visma is tijdens een trainingsrit aangereden door een auto en liep daarbij een knieblessure op. Hij is inmiddels geopereerd aan zijn knie.

De 21-jarige Gloag zal zich nu ‘focussen op zijn herstel en volgend seizoen’, laat Jumbo-Visma weten op sociale media.

Gloag was bezig aan zijn eerste volledige seizoen als prof bij Jumbo-Visma, nadat hij vorig najaar al stagiair was bij het Nederlandse WorldTeam. In zijn eerste koers van 2023, de Ronde van Valencia, liet hij zich meteen gelden met een tweede plaats in de vierde etappe en een zesde plek in het eindklassement. Nadien reed de Brit onder meer de UAE Tour en de Ronde van Romandië, die hij als elfde afsloot.

Vervolgens betwistte Gloag ook nog de Giro d’Italia, zijn eerste grote ronde. Hij reed de door zijn ploeggenoot Primoz Roglic gewonnen rittenkoers uit. Nadien stond hij enkel nog aan de start van de Clásica San Sebastián. Door zijn knieblessure zal dat zijn laatste wedstrijd zijn van het jaar zijn.