‘Toekomst van Italiaanse wielerploeg Vini Zabù in gevaar’

Volgens La Gazzetta dello Sport is de toekomst van Vini Zabù in gevaar. De Italiaanse sportkrant baseert zich op bronnen rond de ploeg. Over enkele dagen zou er meer duidelijkheid kunnen komen met betrekking tot de sportieve toekomst van Vini Zabù.

Met Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, EOLO-Kometa en Vini Zabù heeft Italië momenteel vier ploegen met een ProTeam-status, maar donkere wolken pakken zich nu samen boven Vini Zabù. De ploeg van teammanager Angelo Citracca heeft momenteel 24 renners onder contract staan.

Bekende namen: sprinter Jakub Mareczko, rasaanvaller Marco Frapporti en klimmer Edoardo Zardini. Met Wout van Elzakker en Etienne van Empel koersen er ook twee Nederlanders voor Vini Zabù.

Overigens verkeren meer teams in de financiële problemen. Zo besloot het Franse Delko enkele dagen geleden zelfs de stekker uit het wielerproject te trekken, terwijl WorldTour-formatie Qhubeka NextHash nog altijd vecht voor zijn sportieve leven.