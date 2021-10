34 mannenploegen vragen proflicentie aan voor 2022

34 mannenploegen hebben een proflicentie aangevraagd voor volgend seizoen. Achttien van de negentien ploegen willen hun WorldTeam-status verlengen. Qhubeka NextHash ontbreekt in de lijst: de ploeg was ‘niet in de positie’ om de vereiste documenten in te dienen. Bij de aanvragen voor een ProTeam-status ontbreken Androni Giocattoli-Sidermec, Delko en Vini Zabù.

Qhubeka NextHash kondigde vorige week al aan dat het ‘niet in de positie’ was om vrijdag de vereiste documenten in te dienen. De ploeg verkeert financieel in zwaar weer en eerder deze maand werd bekend dat renners mogen uitkijken naar een andere werkgever. De andere achttien WorldTeams leverden wel hun dossier in. Androni Giocattoli-Sidermec, dat komend jaar als Drone Hopper-Androni Giocattoli verdergaat, ontbreekt in de lijst ploegen die als ProTeam geregistreerd willen worden. Ook Delko en Vini Zabù staan er niet bij. Delko besloot onlangs de stekker uit het wielerproject te trekken. Ook de toekomst van Vini Zabù zou in gevaar zijn.

Alle negen vrouwenploegen willen hun status als Women’s WorldTeam verlengen. Daarbij staat voorlopig ook Alé BTC Ljubljana. De geplande overname van die ploeg door UAE Emirates wordt door de UCI onderzocht en moet door de licentiecommissie van de UCI worden goedgekeurd. Vijf vrouwenploegen hebben een aanvraag ingediend voor een Women’s WorldTeam-licentie en een registratie als Women’s WorldTeam. Dit zou het aantal Women’s WorldTeams voor het seizoen 2022 op veertien brengen. Het gaat om Rally Cycling, Roland Cogeas Edelweiss, Jumbo-Visma, Tibco-Silicon Valley Bank en Uno-X.

Ploegen die voor volgend seizoen als WorldTeam, ProTeam of Women’s WorldTeam ingeschreven willen worden, moesten vrijdag 15 oktober hun inschrijvingsdossier indienen bij de UCI. De UCI beoordeelt vervolgens samen met een extern financieel controleur of de ploegen voldoen aan de reglementen. Ploegen die niet op de lijst voorkomen hebben toch de mogelijkheid zich kandidaat te stellen vóór het einde van de inschrijvingsprocedure, die zal worden bepaald door de afronding van de hoorzittingen van de licentiecommissie die voor december is gepland.

Mannenploegen die een aanvraag voor een registratie als WorldTeam hebben ingediend:

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Cofidis

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Quick Step-Alpha Vinyl

BikeExchange-Jayco

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Ontbreekt

Qhubeka NextHash

Mannenploegen die een registratie als ProTeam aanvragen:

Alpecin-Fenix

B&B Hotels p/b KTM

Bardiani CSF Faizanè

Bingoal Pauwels Sauces WB

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-RusVelo

Rally Cycling

Sport Vlaanderen-Baloise

Arkéa-Samsic

Novo Nordisk

TotalEnergies

Uno-X

Ontbreekt

Androni Giocattoli-Sidermec

Delko

Vini Zabù

Vrouwenploegen die een aanvraag voor een registratie als Women’s WorldTeam hebben ingediend:

Canyon SRAM

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope

Liv Racing Xstra

Movistar

BikeExchange-Jayco

Team DSM

SD Worx

Trek-Segafredo

Alé BTC Ljubljana*

* de geplande overname door UAE Emirates wordt door de UCI onderzocht en moet door de UCI-licentiecommissie worden goedgekeurd

Vrouwenploegen die een Women’s WorldTour-licentie en een registratie als Women’s WorldTeam aanvragen:

Rally Cycling

Roland Cogeas Edelweiss

Jumbo-Visma

Tibco-Silicon Valley Bank

Uno-X