Sprinter Jakub Mareczko op weg naar Alpecin-Fenix

De kans is meer dan reëel dat de 27-jarige Jakub Mareczko volgend jaar voor Alpecin-Fenix zal uitkomen. De Italiaan zou er het vertrek van snelle mannen Sascha Modolo en Roy Jans kunnen opvangen.

Jakub Mareczko reed in 2019 en 2020 op WorldTour-niveau bij Team CCC en verhuisde daarna naar Vini Zabù. Maar de toekomst van het Italiaanse ProTeam is in gevaar. Drie weken geleden meldde TuttoBiciWeb zelfs dat er een overeenkomst met Intermarché-Wanty Gobert in de maak was.

Maar dat zal zonder Mareczko zijn. Voor de sprinter, in zijn carrière al goed voor tal van overwinningen – vooral op Aziatische bodem – ligt volgens de Gazzetta dello Sport een tweejaarscontract bij Alpecin-Fenix klaar. Het team bevestigt ons in elk geval dat gepraat wordt, maar er op dit moment nog geen overeenkomst is.

Bij Alpecin-Fenix zou Mareczko zich als derde sprinter kunnen manifesteren. Door het vertrek van Sascha Modolo en Roy Jans is er ruimte voor een derde sprinter na het duo Merlier-Philipsen. Dit jaar won Mareczko onder meer de openingsetappe van de Coppi e Bartali.