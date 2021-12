Etienne van Empel in 2022 op pad met Global Cycling: “Hoop op nog een laatste kans”

De toekomst van Etienne van Empel is nog onzeker. Zijn Italiaanse werkgever Vini Zabù lijkt ten dode opgeschreven en de 27-jarige Nederlander zit zonder contract voor 2022. “Er komen elk jaar in het voorjaar nog last minute kansen bij ploegen en daar hoop ik op”, vertelt hij aan CyclingOnline.

“Ik ga met het clubteam van Global Cycling mijn eerste wedstrijden in het nieuwe jaar rijden, normaal gesproken”, aldus Van Empel. “En dan hoop ik dat er nog een ploeg op minimaal continentaal niveau komt. Ik heb een tijdje gehoopt dat mijn huidige ploeg op dat niveau door zou gaan, maar daar lijkt geen opening te komen.”

Van Empel, die na vier jaar als prof bij Roompot de overstap maakte naar het Italiaanse ProTeam, vindt voorlopig ook geen onderdak bij een continentaal team in eigen land. “Ook omdat ik niet echt een renner voor de Ster van Zwolle ben. Er komen elk jaar in het voorjaar nog last minute kansen bij ploegen”, weet hij. “En daar hoop ik op. Maar ik kan het me niet veroorloven om voor een paar honderd euro te rijden, daar ben ik ook eerlijk in.”

Afgelopen wegseizoen kwam Van Empel tot slechts zestien koersdagen namens Vini Zabù. Zijn beste uitslag was een 44ste plaats in Nokere Koerse in maart.