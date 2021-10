Doek gevallen voor wielerploeg Delko

Delko houdt op te bestaan. Parijs-Tours was zondag de laatste koers voor de Franse continentale ploeg, bevestigt manager Benjamin Giraud vanochtend aan DirectVelo. Het team laat de laatste wedstrijden voor de Coupe de France, de Grand Prix du Morbihan en Boucles de l’Aulne, aan zich voorbijgaan.

De beslissing om te stoppen werd korte tijd geleden genomen, zegt Giraud. “Maar ik wilde onze laatste koers afwachten voor het wereldkundig te maken. Ik wilde niet dat de renners het moeilijk zouden krijgen voor de Tour de Vendée en Parijs-Tours. Trouwens, we hadden een goede week en we eindigden met een positieve noot, dat is goed. Ik informeerde het personeel en de renners op zondagmorgen toen het nieuws begon uit te lekken.”

Komend weekend verschijnt de ploeg niet meer aan de start van de Grand Prix du Morbihan en de Boucles de l’Aulne. “Vanuit sportief oogpunt zouden deze wedstrijden ons niet veel gebracht hebben. De renners die in deze koersen hadden kunnen schitteren, hebben al een tijdje niet meer gekoerst en zouden niet heel competitief zijn geweest. Dus het is niet zo erg. Geld is de pees van de oorlog, en economisch gezien was de ploeg op zijn slechtst.”

De ploeg eindigde haar bestaan met enkele mooie uitslagen, met de tweede plaats van Eduard Prades in de Tour de Vendée en de negende plek van Julien Trarieux in Parijs-Tours. “Gezien de omstandigheden was het al goed om naar Parijs-Tours te kunnen gaan. We eindigden met een grote koers en we hebben het goed gedaan, dat vind ik geweldig. Het is beter om op deze manier te eindigen, dan halfslachtig te proberen het einde van het seizoen te halen.”

Nadat de ploeg afgelopen winter enkele belangrijke geldschieters zag wegvallen, werd voor de lange termijn een oplossing gezocht. Die kwam er niet. Mede vanwege de financiële problemen nam de ploeg tijdens het seizoen afscheid van Clément Berthet, die naar AG2R Citroën vertrok, en Biniam Ghirmay (Intermarché-Wanty-Gobert) en enkele stafleden. Ook ging de ploeg minder koersen rijden om geld te besparen.

In de zomer werd verder gezocht naar nieuwe partners. Verschillende namen deden de ronde, maar de inspanningen wierpen niet hun vruchten af. Pas geleden besloot de ploegleiding om de handdoek te werpen. Daarmee kwam een einde aan het bestaan van de ploeg, die in 2011 als La Pomme Marseille toetrad tot het profpeloton en die via Delko Marseille Provence en Nippo Delko One Provence uiteindelijk Team Delko werd.