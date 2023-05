Tobias Foss twijfelt over deelname aan Giro d’Italia: “Het is momenteel 50-50”

Enkele dagen voor het begin van de Giro d’Italia is het maar de vraag of Tobias Foss zal meedoen aan de drieweekse rittenkoers. De Noor van Jumbo-Visma viel vorig week ziek uit in de Ronde van Romandië en weet niet of hij op tijd klaar is voor de eerste grote ronde van het seizoen.

Dit heeft de regerende wereldkampioen in het tijdrijden laten weten in de podcast ‘Indre Bane’, de Noorse versie van de Eurosport-podcast Kop over Kop. “Het zijn een paar zware dagen geweest na de Ronde Romandië. Ik ben behoorlijk ziek geweest, dus we zullen het moeten zien. Het is momenteel 50-50.”

Foss opende de Ronde van Romandië nog met een tweede plaats in de proloog en stond na de individuele tijdrit nog derde in het algemeen klassement, maar ging wegens ziekte niet meer van start in de voorlaatste rit van de wielerronde door Zwitserland. Ook zijn ploeggenoot Robert Gesink werd ziek in Romandië en moest de koers verlaten.

Foss hoopt nog op tijd fit te geraken voor de Giro-start in Fossacesia Marina, maar voert dus een race tegen de klok. De 25-jarige allrounder, die aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij Jumbo-Visma, is op papier een van de belangrijkste helpers voor kopman Primož Roglič in de komende Giro d’Italia.