Giro 2023: Jumbo-Visma met sterk team rond Primoz Roglic, geen Wilco Kelderman

Jumbo-Visma heeft de selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. De Nederlandse ploeg wil in het algemeen klassement scoren met Primoz Roglic. De meervoudige oud-winnaar van de Vuelta a España krijgt onder meer Sepp Kuss en Tobias Foss mee naar Italië. Wilco Kelderman ontbreekt.

Het hele selectie van Jumbo-Visma voor de Ronde van Italië bevindt zich momenteel op de Teide, waar ze zich, op hoogte en gezamenlijk, aan het voorbereiden zijn. Kelderman, die aanvankelijk wel de Giro ging rijden, is daar dus niet bij. “Helaas heeft Wilco’s crash in Tirreno-Adriatico de nodige gevolgen gehad. Hij is momenteel niet fit genoeg om deel te nemen aan onze hoogtestage. Dit betekent dat hij niet optimaal voorbereid zal zijn voor de start van de Giro, dus zal hij vervangen worden.”

Het is Mathieu Heijboer die aan het woord is. De performance coach van Jumbo-Visma geeft nog wat meer uitleg bij de afwezigheid van Kelderman. “Het was een moeilijke beslissing, maar de enige juiste. Het is beter om vroeg te beslissen dan er te laat achter te komen dat het niet gaat lukken.” Kelderman richt zich nu op de Ronde van Zwitserland en zal in mei een hoogtestage afwerken.

Heijboer: “Tijdritkilometers zullen niet doorslaggevend zijn”

De kopman van de Nederlandse ploeg in Italië is Roglic. De Sloveense klimmer won dit seizoen al Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië. “Hij is geweldig de laatste weken”, aldus Heijboer. “Dat vinden we natuurlijk leuk. Primoz heeft ons opnieuw verbaasd, zoals hij vaak doet. In december dachten we dat hij tijd nodig had om terug te keren naar zijn topprestaties. Nu hebben we er alle vertrouwen in dat hij dat niveau in de Giro zal halen. Alle twijfels die we hadden zijn in maart verdwenen.”

In de Giro d’Italia zal er dit jaar vaak tegen de klok gereden worden. Remco Evenepoel, een van de grote concurrenten van Roglic, ziet die tijdritkilometers natuurlijk graag liggen. “Het zal niet doorslaggevend zijn, maar het zal een belangrijke rol spelen. Ook de bergetappes zullen belangrijk zijn. Verschillen van enkele minuten zullen voorkomen, vooral in de laatste week. Strategie en tactiek zullen ook een rol spelen. Het wordt een spannende ronde. We hebben er maanden aan gewerkt en kijken er naar uit.”