Tim Wellens maakt comeback in Tour de Wallonie

Tim Wellens maakt deze week zijn comeback in het peloton. Vorige maand meldde de heuvelrenner van Lotto Soudal zich nog af voor het BK en de Tour de France vanwege gezondheidsproblemen. “Iets is niet in orde en dat moet worden opgelost”, vertelde Wellens toen.

“Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels. De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen”, gaf Wellens aan. “Ik heb in samenspraak met de ploeg besloten om geen risico’s te nemen voor de rest van het seizoen. Toch starten in de Tour zou ons nog verder van huis kunnen brengen.”

Wellens keek toen al uit naar het najaar. “Er komen nog mooie andere wedstrijden na de Tour, daar ga ik mij op focussen.” De Ronde van Wallonië is de eerste koers voor de kopman sinds de Dauphiné. Hij deelt er het kopmanschap met sprinter John Degenkolb, die na dit seizoen vertrekt naar Team DSM. Ook de rappe Stefano Oldani staat aan de start. Hij koerst volgend jaar voor Alpecin-Fenix.

Selectie Lotto Soudal voor de Tour de Wallonie 2021 (20-24 juli)

John Degenkolb

Sébastien Grignard

Matthews Holmes

Stefano Oldani

Maxim Van Gils

Florian Vermeersch

Tim Wellens