John Degenkolb keert terug naar Team DSM

De kogel is door de kerk. John Degenkolb heeft een overeenkomst met Team DSM bereikt voor een terugkeer naar het team van Iwan Spekenbrink waar hij in het verleden reeds vijf jaar lang voor uitkwam. Dat hebben meerdere bronnen vandaag aan WielerFlits bevestigd.

De 32-jarige Duitser kwam reeds van 2012 tot en met 2016 voor de Nederlandse ploeg uit en wist in die jaren o.a. Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Vattenfall Cyclassics te winnen. In die jaren won hij ook liefst tien etappes in de Vuelta a España.

Degenkolb verliet de ploeg een jaar na het ongeluk op het trainingskamp in Calpe waarbij een aantal renners door een auto werd geschept. Hij hield hier o.a. een ernstige handblessure aan over en was bijna zijn linkerwijsvinger kwijtgeraakt.

Sindsdien kwam hij drie jaar uit voor Trek-Segafredo en twee jaar voor Lotto-Soudal. Voor de Amerikaanse ploeg wist hij de Roubaix-rit in de Tour de France van 2018 te winnen. Dit voorjaar kon hij zich in ‘zijn’ klassiekers niet met de strijd om de ereplaatsen bemoeien.

Bij Team DSM is hij als ervaren renner van grote waarde om de talrijke jonge talenten wegwijs te maken in het profmilieu. Eerder deze week meldde het AD reeds dat beiden partijen met elkaar in gesprek waren.