Geen Tim Wellens in Tour de France: “Lichaam reageert niet zoals ik wil”

Tim Wellens geeft noodgedwongen forfait voor het kampioenschap van België van komende zondag in Waregem. Ook in de Tour de France zal hij niet van start gaan. Wellens is al enige weken op de sukkel met zijn gezondheid en voelt zich niet in staat voldoende diep te gaan tijdens zware inspanningen.

“Momenteel reageert mijn lichaam niet zoals ik wil op de trainingsprikkels. De wattages, nodig om goed te presteren in de Tour, kan ik momenteel niet trappen,” zo vertelt een aangeslagen Wellens in een perscommuniqué van zijn ploeg Lotto Soudal. “Ik weet zelf nog niet wat de reden is. Iets is niet in orde en dat moet worden opgelost. Ik ben nu naar België aan het reizen om extra onderzoeken te laten verrichten.”

“Ik heb in samenspraak met de ploeg besloten om geen risico’s te nemen voor de rest van het seizoen. Toch starten in de Tour zou ons nog verder van huis kunnen brengen. Teamarts Steven Bex vult aan. “Bloedanalyses toonden tot dusver geen anomalieën. Tim is ook covid-negatief. Hij ondergaat nu een aantal noodzakelijke extra onderzoeken. We hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.”

Andere doelen na de Tour

Volgens teambaas John Lelangue is het een verstandige beslissing van Wellens om te passen voor de Tour. “In de Tour is er geen tijd om de kat uit de boom te kijken. Het seizoen is overigens nog helemaal niet voorbij voor Tim. Kijk maar naar wat hij vorig jaar nog realiseerde in de Vuelta. Het belangrijkste voor ons is dat Tim snel weer de oude wordt.”

Wellens: “Ik ga nu goed rusten zodat ik het goede gevoel kan terugvinden. Uiteraard ben ik teleurgesteld niet mee te doen aan de belangrijkste wedstrijd van het jaar, maar er komen inderdaad nog mooie andere wedstrijden na de Tour. Daar ga ik nu op focussen. Ik wens mijn ploegmaats oprecht het allerbeste. Vanuit Monaco zal ik supporteren voor Lotto Soudal.”