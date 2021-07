Stefano Oldani verruilt Lotto Soudal voor Alpecin-Fenix

Lotto Soudal verliest andermaal een talentvolle coureur. Stefano Oldani trekt na dit seizoen namelijk naar Alpecin-Fenix, weet WielerFlits. De 23-jarige Italiaan zal bij het team van kopmannen Mathieu van der Poel en Tim Merlier naar alle waarschijnlijkheid tekenen voor twee seizoenen.

Oldani kwam in 2020 over van toen nog opleidingsploeg Kometa, het team van Ivan Basso en Alberto Contador. Opvallend, want Oldani was pas de derde Italiaan voor de Belgische formatie sinds de oprichting in 1985. De jongeling stond niet meteen te boek als het grootste talent, maar hij manifesteerde zich goed bij het WorldTour- team van Marc Sergeant en John Lelangue. Zijn ontwikkeling zal hij nu voortzetten bij Alpecin-Fenix, dat acteert op een ProTeam-licentie.

De Italiaan kwam de voorbije twee seizoen vooral bovendrijven in sprints op een lastige aankomst of na een lastige sprint. Hij reed namens Lotto Soudal twee keer de Giro d’Italia uit, waar hij naar verschillende top 10-plekken sprintte. Zijn beste resultaat in twee jaar bij Lotto Soudal was een vierde plaats in de tiende Giro-etappe van dit jaar. Na een rit met een aantal beklimmingen werd hij achter Peter Sagan, Fernando Gaviria en Davide Cimolai vierde in Foligno.

Uitloop bij Lotto Soudal

Bij het Belgische ProTeam zal de Italiaanse naamsponsor Fenix blij zijn met de komst van Oldani. Voor Lotto Soudal geldt het alweer als een pijnlijk verlies. Na talenten Kobe Goossens en Gerben Thijssen (die beiden overstappen naar Intermarché-Wanty Gobert) en sterkhouder Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma), is het een vierde belangrijke pion die vertrekt bij de Belgische formatie. Daarnaast zou Team DSM azen op kopman John Degenkolb. Lotto Soudal heeft in totaal negen aflopende contracten.