vrijdag 25 augustus 2023 om 13:36

Lotto Dstny-baas Stéphane Heulot: “We zijn kapot van het verlies van Tijl De Decker”

In een statement op de website van Lotto Dstny heeft ploegbaas Stéphane Heulot gereageerd op het overlijden van Tijl De Decker op 22-jarige leeftijd. “We zijn kapot van het verlies van Tijl”, aldus de CEO van het Belgische ProTeam. Vanaf 2024 zou De Decker uitkomen voor de hoofdmacht.

“Tijl heeft dit jaar heel veel progressie laten zien en wij geloofden dat er nog meer groeimarge was. Dat hij de stap zou maken naar ons professionele team was daarom een logische keuze”, vertelt Heulot. “Helaas zal hij nooit prof worden. We zullen hem altijd herinneren als een getalenteerde, jonge renner en een warm en vriendelijk persoon naast de fiets.”

“We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd.”

De Decker was woensdag betrokken bij een trainingsongeluk. Lotto Dstny laat weten dat hij hard achterop een auto crashte, waarna hij naar het ziekenhuis van Lier gebracht werd. Daar werd hij gelijk geopereerd. De Decker werd ook nog naar het Universitaire ziekenhuis van Antwerpen gebracht. “Maar ondanks de beste inspanningen van de doktoren, heeft Tijl het niet gered.”