Team Ineos koerst voorlopig niet vanwege overlijden Portal en coronavirus donderdag 5 maart 2020 om 06:30

Team Ineos komt tot en met 23 maart niet in actie vanwege het recente overlijden van ploegleider Nicolas Portal (40) en de onzekerheid door het coronavirus. Dat heeft de Britse wielerploeg woensdagavond bekendgemaakt.

Het team zet de komende weken een streep door zes wedstrijden: Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic. Op dit moment lijkt de Ronde van Catalonië de eerstvolgende wedstrijd van Team Ineos te worden.

Bij de formatie van kopmannen Egan Bernal en Chris Froome wordt gerouwd na de plotselinge dood van ploegleider Portal. Binnenkort zullen renners en begeleiders van Team Ineos aanwezig zijn bij de uitvaart van de Franse oud-renner.

Daarnaast is ook bij de Britten veel onzekerheid rondom de verspreiding van het coronavirus en de invloed op wielerwedstrijden. Eerder al besloten Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott en Groupama-FDJ een of meerdere wedstrijden van het programma te halen.

Team Ineos geeft aan de UCI ingelicht te hebben over de afwezigheid de komende periode. De internationale wielerunie maakte in een statement bekend zelf geen UCI-wedstrijden af te gelasten in verband met het coronavirus. Teams die tijdig afzeggen en een gegronde reden hebben, worden op financieel of sportief vlak niet bestraft door de bond.

