Mitchelton-Scott schrapt acht koersen wegens coronavirus

Mitchelton-Scott heeft besloten om haar teams de komende tweeënhalve week aan de kant te houden. Hierdoor ontbreekt de ploeg in onder meer Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Ook enkele vrouwenkoersen zijn uit de agenda geschrapt.

Mitchelton-Scott laat middels een persbericht weten dat zij besloten heeft zich terug te trekken uit de komende wedstrijdperiode tot en met 22 maart, ongeacht de afzonderlijke overheidsregelingen die van kracht zijn. Wielerbond UCI en de organisaties van de acht betreffende koersen zijn door het team op de hoogte gebracht van de beslissing.

“Wij, als teamartsen en het bredere team, hebben de zorgplicht om de gezondheid en het welzijn van al onze renners en medewerkers te beschermen”, schrijft de ploeg. “Wij hebben geen inbreng in of controle over de maatregelen die wedstrijdorganisatoren al dan niet kunnen treffen om de risico’s rond het coronavirus te beheersen.”

“Wij zijn een internationale logistieke puzzel, die steeds in beweging is, waarbij staf en renners reizen tussen verschillende landen met verschillende gezondheidssystemen en -strategieën rond het coronavirus. Voortdurend reizen verhoogt de gezondheidsrisico’s en maakt het managen van de logistiek en bijvoorbeeld ook mogelijke quarantaineperiodes uiterst moeilijk.”

Geschrapte koersen Mitchelton-Scott

Strade Bianche, 7 maart (mannen en vrouwen)

GP Industria & Artigianato, 8 maart (mannen)

Parijs-Nice, 8-15 maart (mannen)

Tirreno-Adriatico, 11-17 maart (mannen)

Ronde van Drenthe, 15 maart (vrouwen)

Nokere Koerse, 18 maart (vrouwen)

Milaan-San Remo, 21 maart (mannen)

Trofeo Alfredo Binda, 22 maart (vrouwen)

No @StradeBianche for our team and for now no races till after 22nd of March. Read statement for more info 👇. Very sad because I was very much looking forward to race. Difficult decision to make but thanks @MitcheltonSCOTT for putting everyones health above all. https://t.co/V7g56MUwyM

— Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) March 4, 2020