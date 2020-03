UCI gelast vooralsnog geen wedstrijden af vanwege coronavirus woensdag 4 maart 2020 om 19:52

De UCI heeft besloten dat zij in dit stadium geen wedstrijden afgelast vanwege het coronavirus. Dat maakte de wielerbond vanavond bekend. Ook worden ploegen die hun deelname afzeggen, niet gestraft als zij een geldige reden hebben en de bond tijdig op de hoogte stellen.

UCI-voorzitter David Lappartient zat eerder vandaag urenlang aan tafel met afvaardigingen uit het peloton. Onderwerp van gesprek was het coronavirus en welke invloed de verspreiding heeft op de internationale wielerkalender.

Naar aanleiding van die gesprekken besloot de UCI om in dit stadium geen evenementen af te zeggen. “Elke mogelijke beslissing voor afgelasting wordt door de gezondheidsautoriteiten in de betrokken regio’s genomen, afhankelijk van het verloop van de lokale situatie en de verschillende risicofactoren. Organisaties en alle leden van de wielerfamilie moeten gehoor geven aan een dergelijke beslissing”, schrijft de bond in een persbericht.

De UCI eist van de organisaties van wielerkoersen die gewoon plaatsvinden, dat zij verschillende maatregelen nemen. Zo moet er een meer afstand zijn tussen publiek en renners, met name in start- en finishzones, moet een strikt medisch protocol worden nageleefd en mag slechts een gelimiteerd aantal teams per hotel worden ingedeeld. Ook moeten hygiënemaatregelen worden gerespecteerd. Zo mogen renners niet met dezelfde pen het startformulier tekenen.

Als organisaties bepaalde teams moeten weigeren of als teams niet met en geldige reden kunnen deelnemen, moet de UCI daarover snel worden geïnformeerd. Elk geval wordt afzonderlijk tegen het licht gehouden. Teams mogen in dat geval niet worden bestraft, financieel noch sportief.

Impact of the coronavirus on the UCI International Calendar https://t.co/yS2dVG1Z5z pic.twitter.com/a8CeBzAC8f — UCI_media (@UCI_media) March 4, 2020

