Liveblog – Coronavirus grijpt om zich heen in het wielrennen vrijdag 28 februari 2020 om 13:22

Het coronavirus domineert al enkele weken het nieuws en heeft inmiddels ook het wielrennen bereikt. De Tour of Hainen en de UAE Tour zijn afgelast en ook in Italië is de vrees groot dat een streep moet door (semi-)klassiekers en rittenkoersen. In dit liveblog volgt WielerFlits het laatste nieuws omtrent het coronavirus in en om het peloton.