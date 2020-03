Team Ineos-ploegleider Nicolas Portal (40) overleden na hartaanval dinsdag 3 maart 2020 om 19:59

Triest nieuws vanuit het wielerpeloton: oud-renner en ploegleider Nicolas Portal is namelijk plotseling overleden. De Fransman – die de laatste jaren actief was als ploegleider bij Team Ineos – stierf thuis aan de gevolgen van een hartaanval. Portal werd slechts 40 jaar oud.

Portal begon zijn wielercarrière in 2002 bij AG2R Prévoyance en reed uiteindelijk vier seizoenen voor de Franse formatie. De trouwe knecht koos vervolgens voor een Spaans avontuur bij Caisse d’Epargne, om te koersen aan de zijde van onder meer Alejandro Valverde, Óscar Pereiro en Joaquim Rodríguez.

De Fransman was enkele jaren een gewaardeerde kracht bij Caisse d’Epargne, maar eindigde zijn loopbaan op 31-jarige leeftijd in dienst van Sky. Portal was zeker geen veelwinnaar, maar won in 2004 wel een etappe in het Criterium du Dauphiné Libéré. De renner had tijdens zijn actieve carrière ook al last van hartproblemen.

Portal bleef na zijn profloopbaan in dienst van Team Sky, maar dan wel als ploegleider. Hij groeide uit tot een vertrouwenspersoon van renners als Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal en wist deze coureurs naar meerdere eindzeges in grote rondes te loodsen.

Team Ineos reageert op zijn website kort maar krachtig op het treurige nieuws. “We zijn allemaal kapot van dit nieuws en we willen aan iedereen vragen om de privacy van zijn familie te respecteren. Rust in vrede Nico, we zullen je geest voor altijd met ons meedragen. We zullen je nooit vergeten.”