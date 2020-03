Jumbo-Visma trekt zich terug voor Strade Bianche woensdag 4 maart 2020 om 14:58

Jumbo-Visma heeft besloten komend weekend niet in Italië te koersen vanwege het coronavirus. Daardoor gaat de Nederlandse ploeg zeker niet van start in Strade Bianche en de GP Industria & Artigianato. Ook deelname aan Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo is twijfelachtig.

Jumbo-Visma laat in een persbericht weten dat deze beslissing is genomen op medisch advies, op aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en op sportieve en praktische gronden. “Het is waarschijnlijk dat dezelfde beslissing van toepassing zal zijn op andere Italiaanse koersen in maart. We wachten echter ook op berichtgeving van de Italiaanse regering”, schrijft de ploeg.

“Samen met het management van het team ben ik voortdurend aan het overwegen en handelen in het belang van de gezondheid en werkomstandigheden van onze renners en medewerkers”, laat ploegmanager Richard Plugge weten. “Dit omvat bijvoorbeeld het voorkomen van quarantaine in het buitenland. We moeten het bredere plaatje bekijken en verantwoordelijkheid nemen.”

Wout van Aert

Vorig jaar zag Jumbo-Visma Wout van Aert nog naar de derde plaats rijden in Strade Bianche. Op de steile slotklim naar de finish in Siena moest de Belgische renner alleen Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang laten voorgaan.

Team Jumbo-Visma decide not to participate in Italy this weekend 🗣 @RichardPlugge: “Together with the management of our team, I am constantly considering and acting in the interest of the health and working conditions of our riders and staff members" — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 4, 2020

