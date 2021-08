Stoelendans op de transfermarkt in de WorldTour: Dit is de stand van zaken

Het is augustus en dat betekent dat de transfermarkt in het wielerseizoen weer geopend is. Vanaf nu mogen ploegen volgens de officiële UCI-regels bekendmaken welke nieuwe renners ze hebben aangetrokken. Toch is er de laatste maanden al heel wat nieuws doorgesijpeld. WielerFlits brengt de ophanden zijnde WorldTour-transfers in een overzicht. Jumbo-Visma ontbreekt; later deze week volgt de traditionele uiteenzetting die je van ons begin augustus gewend bent. We houden de volgorde van de huidige UCI Ranking aan.

INEOS Grenadiers

Bij de Britse sterrenformatie van Sir Dave Brailsford is er nog maar weinig bekend over nieuwe renners. Begin mei kon je op onze site lezen dat het Australische talent Lucas Plapp – komende week in actie tijdens het baanwielrennen op de Olympische Spelen – voor INEOS Grenadiers had gekozen. De Britten maakten afgelopen week ook wereldkundig dat hij de rest van het seizoen zal uitdoen als stagiair bij de ploeg van Giro d’Italia-winnaar Egan Bernal. Ook toonden ze interesse in een aantal grote namen, maar die tekenden elders.

Wel is intussen duidelijk dat de bezem door de selectie gaat, meldde Cyclingnews onlangs. Leonardo Basso, Owain Doull, Sebastian Henao en Iván Ramiro Sosa zouden geen nieuw contract aangeboden hebben gekregen. Dat geldt ook voor de winnaar van de Tour de France 2018, Geraint Thomas. Daarnaast zouden Michał Gołaś en triatleet Cameron Wurf – beiden 37 jaar – het voor bekeken houden na dit seizoen. Over de toekomst binnen de ploeg van Ben Swift en Bernals boezemvriend Brandon Rivera, is tot op heden geen duidelijkheid.

IN

Lucas Plapp (Inform TMX MAKE)

Deceuninck-Quick-Step

Bij de ploeg van Patrick Lefevere staat er ook het nodige te gebeuren. Allereerst heet de ploeg volgend seizoen Quick-Step-Alpha Vinyl. Voor dat team komt volgend jaar in ieder geval Louis Vervaeke uit. De 27-jarige klimmer offert zijn eigen kansen op om te gaan knechten voor Remco Evenepoel. Daarnaast zou Gianni Moscon volgens onze bronnen ook naar de Belgische formatie trekken, waar het breed inzetbare enfant terrible zijn weg moet vinden. Italianen gedijen doorgaans goed onder de vleugels van de flamboyante teambaas.

In het geruchtencircuit doen meer verhalen de ronde. Zo zouden ook Davide Cimolai, Daniel Martin, Jakob Fulgsang én Elia Viviani hun loopbaan graag bij Quick-Step-Alpha Vinyl willen voorzetten. Die laatste lijkt echter te veel van het goede: Fabio Jakobsen zou onlangs te horen hebben gekregen dat hij volgend jaar eerste sprinter is bij zijn ploeg en dan is er ook nog Mark Cavendish. De Brit won in de Tour de France nog vier ritten en Lefevere wilde na de Franse rittenkoers met de sprintlegende om tafel om zijn contract te verlengen.

De Belg krijgt het overigens druk, want volgens statistiekenwebsite ProCyclingStats heeft de teammanager te maken met liefst twintig aflopende contracten. Al zijn kopmannen liggen voor 2022 echter al wel vast. Daarnaast vertrekken op zeker João Almeida, Álvaro José Hodeg én Sam Bennett. Gezien zijn package deal met sprintaantrekker Shane Archbold, kan ook voor de Nieuw-Zeelander het hoofdstuk Deceuninck-Quick-Step weleens ten einde komen. Lefevere heeft hoe dan ook nog het nodige werk te verrichten de komende tijd.

IN

Gianni Moscon (INEOS Grenadiers)

Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

UAE-Emirates

De ploeg van de oliedollars slaat keihard toe op deze transfermarkt. De kogel is namelijk inmiddels door de kerk: João Almeida rijdt de komende jaren aan de zijde van Tadej Pogačar, weet WielerFlits uit betrouwbare bronnen. De ronderenner is het zoveelste toptalent dat kiest voor het team van CEO Mauro Gianetti en teammanager Joxean Fernández. Afgelopen maand maakten ook de Spaanse groeibriljant Juan Ayuso (18) en Finn Fisher-Black (19) de overstap naar UAE-Emirates. De Nieuw-Zeelander kwam per direct over van Jumbo-Visma.

Na de Olympische Spelen maakt ook Felix Groß de overstap naar de Emiraten. De 22-jarige Duitser geldt als een talentvolle sprinter en komt per 1 augustus als stagiair aan boord. Op 1 januari 2022 is hij dan voltijdsprof. Dan komt hij ook Pascal Ackermann tegen. De Duitse topspurter lag na zijn niet-selectie voor de Tour helemaal overhoop met zijn huidige ploeg, maar eerder had hij al zijn ja-woord aan UAE-Emirates gegeven. Blijft het daarbij? Nee, want ook Marc Soler maakt de overstap. De Spaanse klimmer was kopman bij Movistar.

Nog meer nieuwe gezichten bij UAE-Emirates, want Álvaro José Hodeg is volgend jaar eveneens nieuw bij de ploeg. De Colombiaanse sprinter komt over van Quick-Step. Een boel nieuwe namen voor UAE-Emirates, dat nog niet is uitgewinkeld. Er moeten dan ook de nodige renners vertrekken: Valerio Conti, Rui Costa, David De la Cruz, Marco Marcato en Aleksandr Riabushenko werden allemaal bedankt voor hun diensten. Ook het Noorse koppel Alexander Kristoff en Sven Erik Bystrøm gaan het schip verlaten en trekken naar België.

UAE-Emirates heeft met nog meer aflopende contracten te maken. Voor Davide Formolo en Alessandro Covi – afgelopen weekend nog knap vijfde in Clásica San Sebastián – geldt dat in ieder geval niet meer; beiden tekenden volgens onze informatie voor twee jaar bij. Fernando Gaviria heeft een verminderd contract aangeboden gekregen, maar lijkt daar op toegehapt te hebben. Maximilliano Richeze dubt nog over het voortzetten van zijn carrière, maar wellicht blijft hij nog een jaar als sprintaantrekker aan de zijde van de Colombiaan.

IN

Juan Ayuso (Colpack-Ballan)

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma Development)

Felix Groß (Rad-Net Rose)

Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

Marc Soler (Movistar)

BORA-hansgrohe

Net als UAE-Emirates, roert ook BORA-hansgrohe zich op de transfermarkt. Samen streden ze zowel om João Almeida, als om Aleksandr Vlasov. Daarbij werd de buit eerlijk verdeeld; de Rus heeft voor de Duitse formatie gekozen. Daar blijft het overigens niet bij en dat heeft alles te maken met het vertrek van Peter Sagan en zijn enclave binnen de ploeg. Hij trekt samen met zijn broer Juraj, Erik Baška, Maciej Bodnar en Daniel Oss naar TotalEnergies, de ploeg van Niki Terpstra – die er nog wel zijn contract moet verlengen.

Ook Pascal Ackermann vertrekt dus en daardoor had teammanager Ralph Denk het nodige budget over. Dat heeft hij goed geïnvesteerd: naast Vlasov komt ook Jai Hindley de gelederen versterken, net als de Colombiaanse topper in wording Sergio Higuita. Maar ook op sprintersgebied zit Denk niet stil. Sam Bennett werd namelijk teruggehaald van Quick-Step en hij krijgt vanaf volgend jaar een nieuwe leadout. Dat is namelijk Danny van Poppel. Ook de jonge Duitse sprinter Kim Heiduk maakt de overstap vanaf de beloften. Belgisch nieuwe wonderkind Cian Uijtdebroeks komt dan weer over van hun eigen juniorenteam.

Al bij al lijkt BORA-hansgrohe de grote winnaar van deze transfermarkt te zijn, tot op heden. Zelfs voor 2023 is er al een renner vastgelegd.

IN

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

Kim Heiduk (Lotto-Kern Haus)

Sergio Higuita (EF Education First-Nippo)

Jai Hindley (Team DSM)

Ryan Mullen (Trrek-Segafredo)

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert)

Cian Uijtdebroeks (Auto Eder)

Aleksandr Vlasov (Astana)

Bahrain Victorious

Bij Bahrain Victorious is het tot op heden angstvallig stil. Volgens ProCyclingStats heeft ook die ploeg niet minder dan 21 aflopende contracten lopen. De meest in het oog springende namen zijn die van Italiaans kampioen Sonny Colbrelli, klassementskopman Mikel Landa, Wout Poels, Pello Bilbao, klimsensatie Mark Padun, daalkunstenaar Matej Mohorič, de onfortuinlijke Brit Stephen Williams en de jonge Nederlandse klimmer Kevin Inkelaar. Wat wel vaststaat is dat de boomlange Duitser Marcel Sieberg (39) na dit jaar stopt met koersen. Over inkomende transfers bij Bahrain Victorious doen niet eens de wildste geruchten.

Astana-Premier Tech

Astana-Premier Tech is wel volop in het nieuws, maar dat bezorgt CEO Yana Seel ongetwijfeld kopzorgen. Niet minder dan 23 renners (!) hebben een aflopende verbintenis. Een groot aantal daarvan is hard op zoek naar een nieuwe werkgever. Onder meer kopman Jakob Fuglsang (diverse teams), de broers Ion en Gorka Izagirre (Movistar), Omar Fraile (UAE-Emirates), Alex Aranburu (Movistar), Matteo Sobrero (BikeExchange) en Jonas Gregaard (Uno-X) zijn al in verband gebracht met andere teams buiten Astana-Premier Tech.

Daarnaast is dus Aleksandr Vlasov al vertrokken. De nieuwe teammanager en ervaren rot Giuseppe Martinelli heeft in ieder geval Vincenzo Nibali weten te verleiden tot een terugkeer in het azuurblauwe shirt. Volgens onze informatie komt daar in ieder geval Valerio Conti bij en ook Kazach tijdritkampioen bij de beloften Igor Chzhan zou de overstap maken naar Astana-Premier Tech. Verder doen de namen van Sonny Colbrelli, Jonathan Lastra, Alekksandr Riabushenko en Vincenzo Albanese de ronde in het geruchtencircuit.

IN

Valerio Conti (UAE-Emirates)

Igor Chzhan (Vino-Astana Motors)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

AG2R Citroën

Vincent Lavenu hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over de komende transferperiode. Vrijwel al zijn kopmannen liggen vast voor volgend seizoen. Onlangs liet de Franse equipe al weten dat het volgend jaar het profdebuut van Valentin Paret-Peintre (inderdaad het broertje van) en rappe man Paul Lapeira faciliteert. Clément Berthet is zelfs per direct overgenomen van het noodlijdende DELKO. De grootste zorg van Lavenu zal zijn om Romain Grégoire vast te leggen. Hij rijdt nu nog voor het juniorenteam en wint alles wat los en vast zit.

IN

Clément Berthet (DELKO)

Paul Lapeira (AG2R Citroën U23)

Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën U23)

Movistar

Bij het team van Eusebio Unzué is er altijd de vraag: gaat Alejandro Valverde door, of niet? Ook nu, al heeft de 41-jarige veelvraat al door laten schemeren er toch nog een jaar bovenop te willen doen. Dat was wel voor de teleurstellend verlopen Olympische Spelen, wat zijn laatste kunstje moest zijn. Daarnaast kan de Spaanse armada veel kanten op, ook hier lopen namelijk veel contracten af. Wat doen ze bijvoorbeeld met baanrenners Sebastian Mora en Albert Torres? En hebben alle buitenlandse jonkies wel gebracht wat ze wilden?

Zekerheden zijn er bij Movistar in ieder geval nog niet. Het is een van de lastigste teams om informatie bij los te weken. Wel gonst het er van de geruchten. De Spanjaarden zouden voor hebben staan vissen bij Astana-Premier Tech. Als we de geruchten mogen geloven, dan keren de broers Gorka en Ion Izagirre terug op het oude nest, komt ook heuvelsprinter Alex Aranburu de gelederen versterken en mogen we ook Óscar Rodríguez met potlood invullen. Wat we wel weten: David De la Cruz komt in 2022 voor het eerst ooit uit voor Movistar.

IN

David De la Cruz (UAE-Emirates)

Trek-Segafredo

De Amerikaanse formatie van de Italiaanse teammanager Luca Guercilena heeft tot op heden vooral geroerd in het beloftencircuit. Dat is opvallend, want er vertrekken een aantal ervaren mannen. Vincenzo Nibali (vertrekt naar Astana) loopt daarbij voorop, terwijl Koen de Kort eerder al liet weten na dit seizoen af te zwaaien. De Haai van de straat van Messina zal waarschijnlijk ook diens broertje Antonio meenemen naar zijn nieuwe ploeg. Ryan Mullen verkast daarnaast naar BORA-hansgrohe en Niklas Eg klinkt hard bij Uno-X.

Als gezegd roert Trek-Segafredo zich dus vooral op de U23-markt. Het maakte zelf al bekend dat Italiaans beloftenkampioen tijdrijden Filippo Baroncini, de Deense klimmer Asbjørn Hellemose en de Nederlandse tempobeul Daan Hoole te hebben vastgelegd. Daar komt volgens onze bronnen ook het veelzijdige 21-jarige Spaanse talent Marc Brustenga (Caja Rural U23) bij. Hij is explosief, overleeft gemakkelijk klimmetjes en komt ook uit in de cross. Ook Simon Pellaud en Otto Vergaerde zijn zekere transfers. Tevens is er het hardnekkige gerucht dat Tony Gallopin er terugkeert én zou er interesse zijn in Geraint Thomas.

Verder zien we naast Hoole nog een Nederlander vertrekken naar de Amerikaanse formatie. De gevleugelde klimmer Antwan Tolhoek verlaat Jumbo-Visma voor een buitenlands avontuur.

IN

Filippo Baroncini (Colpack-Ballan)

Marc Brustenga (Caja Rural-RGA Seguros U23)

Asbjørn Hellemose (VC Mendrisio)

Daan Hoole (SEG Racing Academy)

Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec)

Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma)

Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix)

Israel Start-Up Nation

Bij Israel Start-Up Nation is het voorlopig stil op de lijn. Het team neemt aan het einde van het seizoen afscheid van André Greipel, die een punt achter zijn carrière zet. Er zijn meerdere oudere renners die uit hun contract lopen, onder wie Ben Hermans, Dan Martin (die al flirtte met Quick-Step-Alpha Vinyl, waar ook Davide Cimolai’s naam al viel) én volgens ProCyclingStats ook Chris Froome. Er zijn er nog een aantal, waaronder vier Israëlische jongens. Nieuwe namen voor 2022 doen bij onze bronnen vooralsnog niet de ronde.

Groupama-FDJ

Net als bij AG2R Citroën, maakt ook Groupama-FDJ vooralsnog geen haast met transfers. Er gaan geen geruchten rondom de formatie van de gebutste kopman Thibaut Pinot en David Gaudu. Ze hebben reeds negentien renners van hun huidige selectie vastliggen voor 2022. Allen die op dit moment nog in onzekerheid zijn – of althans, bij ons weten – bevinden zich in het middenveld van de Franse equipe. Denk aan sterkhouders als Anthony Roux en Ramon Sinkeldam, als ook aan talenten Benjamin Thomas, Miles Scotson en Alexys Brunel.

BikeExchange

De Australische kern bij BikeExchange zal niet veel veranderen komende winter. Alleen Michael Hepburn en Kaden Groves hebben een aflopend contract. De rest van de coureurs met een aflopende verbintenis komen allemaal niet uit Down Under. Brent Bookwalter stopt ermee en na acht jaar zal ook voormalig topper Esteban Chaves andere oorden moeten opzoeken. Het is onduidelijk of de 37-jarige Mikel Nieve nog langer aanblijft als prof, terwijl een contractverlenging van superknecht Christopher Juul-Jensen waarschijnlijk wel volgt.

Hoe de zaak afloopt voor Andrey Zeits, Tsgabu Grmay en talenten Alexander Konychev en Barnabás Peák, is nog niet duidelijk. Wel gaat BikeExchange weer investeren in een aantal jonge talenten, blijkt ook uit onze informatie. Zo komt de sterke spurter Jarrad Drizners over van opleidingsploeg Hagens Berman Axeon en ook Kelland O’Brien (Inform TMX Make) is eenzelfde soort type. Ook hebben ze een grillig groeibriljantje aangetrokken. De 21-jarige Colombiaan Jesús David Peña geldt als een groot klimtalent en zal Chaves willen opvolgen. Ook zouden ze graag Italiaans kampioen tijdrijden Matteo Sobrero willen toevoegen.

IN

Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon)

Kelland O’Brien (Inform TMX Make)

Jesús David Peña (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Cofidis

Waar de andere Franse WorldTour-teams (TotalEnergies met het kamp-Sagan is nu nog een ProTeam) nog rustig zijn, is Cofidis druk bezig met het vormgeven van de selectie van 2022. De Franse equipe verliest kopman Christophe Laporte aan Jumbo-Visma, maar er staan meer op de nominatie om weg te gaan. Met Elia Viviani vertrekt er mogelijk nog een kopman, al wil hij zelf blijven. De Italiaanse sprinter stelde in twee jaar tijd teleur en zou terechtkunnen bij het ambitieuze EOLO-Kometa, het ProTeam van Alberto Contador en Ivan Basso.

De Fransen hebben met Bryan Coquard in ieder geval al de opvolger voor Laporte te pakken. De talenten Hugo Toumire (19, allrounder) en Axel Zingle (22, sprinter) zijn al aangekondigd. Daarnaast gonst het van de geruchten rondom Cofidis, dat onder meer in onderhandeling schijnt te zijn met Giacomo Nizzolo, Jakub Fuglsang, Dan Martin, Benjamin Thomas, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal en Giro d’Italia-revelatie Lorenzo Fortunato. Een aantal Italianen dus en dat heeft alles te maken met fietsensponsor De Rosa. Dit merk komt uit Italië.

Er is bij de Fransen ook best veel speelruimte. In totaal lopen er veertien contracten af. Daarbij dus Viviani en zijn broertje Attillio, maar ook mannen als Jempy Drucker, Nathan Haas, sprintloods Fabio Sabatini, de Spaanse klimmer Fernando Barceló en Giro-ritwinnaar Victor Lafay. Ze zullen niet allemaal de deur uit wandelen, maar anderzijds komen de vele geruchten niet uit de lucht vallen. Cofidis lijkt voornemens om hun selectie van een kwaliteitsinjectie te willen voorzien, vooral in de klimtrein rondom Guillaume Martin.

IN

Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM)

Hugo Toumire (VC Rouen 76)

Axel Zingle (CC Etupes)

EF Education First-Nippo

Jonathan Vaughters krijgt het voor de verandering ook weer eens druk deze winter. Hij kampt met negentien aflopende contracten, waarvan er in ieder geval drie niet zullen blijven: Tejay van Garderen en Mitchell Docker stoppen ermee, terwijl Sergio Higuita heeft getekend bij BORA-hansgrohe. Sebastian Langeveld gaat zijn contract bij de Amerikaanse ploeg wel verlengen. Of dat er ook in zit voor Moreno Hofland, Julius van den Berg en Jens Keukeleire, is afwachten. Neilson Powless hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken.

Intussen hebben de rozehemden al een aantal renners vastgelegd voor volgend jaar. Esteban Chaves komt over van BikeExchange en ook zijn talentvolle landgenoot Didier Merchan (22, Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas) maakt volgend jaar zijn opwachting in het shirt van EF Education First-Nippo, dat nauw samenwerkt met de Colombiaanse wielerbond. Volgens onbevestigde bronnen zou ook het Ierse talent Ben Healy (20) de overstap maken en niet naar het verwachte INEOS Grenadiers trekken. De Brit 25-jarige James Shaw zou dan weer een herkansing krijgen, na eerdere profavonturen bij Lotto Soudal en Riwal-Securitas.

IN

Esteban Chaves (BikeExchange)

Didier Merchan (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Qhubeka-NextHash

Aart Vierhouten, Gino Van Oudenhove en Doug Ryder staan opnieuw voor de taak om de sportieve toekomst van Qhubeka-NextHash te garanderen. De Zuid-Afrikaanse ploeg heeft het opnieuw lastig en 22 aflopende contracten helpen de situatie niet. Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty Gobert) en Lasse Norman Hansen (Uno-X) hebben al elders emplooi gevonden en ook voor Europees kampioen Giacomo Nizzolo is er genoeg interesse. Wel trok Qhubeka alvast een van Afrika’s grootste talenten aan: Eritreeër Henok Mulubrhan (21).

IN

Henok Mulubrhan (Qhubeka U23)

Lotto Soudal

Lotto Soudal-teammanager John Lelangue staat voor een uitdagende transferperiode. Hij raakte tot op heden al zes man kwijt: John Degenkolb (Team DSM), Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma), Stefano Oldani (Alpecin-Fenix), Kobe Goossens, Gerben Thijssen (beiden Intermarché-Wanty Gobert) en Tomasz Marczyński (stopt). Blijven over met een aflopende verbintenis: Steff Cras, Frederik Frison en Matthew Holmes. Met Philippe Gilbert, Tim Wellens, Thomas De Gendt en Caleb Ewan als grootste namen, is er werk aan de winkel. Maar tot op heden hoorden we qua inkomende transfers rondom het Belgische team alleen de naam van Arnaud De Lie vallen. De Luxemburgse Waal is een toptalent uit de opleidingsploeg van Lotto Soudal.

IN

Arnaud De Lie (Lotto Soudal U23)

Team DSM

Een aflopend contract bij Team DSM is niet eens nodig op het nieuws te halen. De ploeg van Iwan Spekenbrink kwam de laatste weken op de voorgrond door de onvrede die er heerst bij toptalenten Andreas Leknessund en Ilan Van Wilder, als ook bij Søren Kragh Andersen en Felix Gall. Ook werd intussen duidelijk dat Jai Hindley overstapt naar BORA-hansgrohe en trekt Jumbo-Visma aan Martijn Tusveld. Ook het contract van man in vorm Michael Storer loopt af, als ook die van een aantal andere renners van de tweede lijn. Wel wist de Duitse ploeg al een nieuwe naam voor 2022 vast te leggen: John Degenkolb keert na vijf jaar terug.

IN

John Degenkolb (Lotto Soudal)

Intermarché-Wanty Gobert

Voor WorldTour-debutant Intermarché-Wanty Gobert was 2021 een overgangjaars. Inmiddels is duidelijk dat de bezem flink door de selectie gaat. Ook hier loopt een groot aantal contracten af. Van de zeventien die ze hebben, vertrekt in ieder geval Danny van Poppel (BORA-hansgrohe). Taco van der Hoorn zou op zijn beurt voor meerdere jaren kunnen bijtekenen. Hoe de toekomst eruitziet van Nederlanders Boy van Poppel, de onfortuinlijke Maurits Lammertink, Wesley Kreder en de Belgen Aimé De Gendt, Kévin Van Melsen, Ludwig De Winter en Jasper De Plus, is op dit moment niet duidelijk.

De ploeg van mastodont Hilaire Van der Schueren en Performance manager Aike Visbeek zit echter niet stil. Ze zouden nog voor de Tour de France al negen renners hebben vastgelegd voor het nieuwe seizoen. Daarvan weten wij er in ieder geval zeven zeker: Sven Erik Bystrøm en Alexander Kristoff komen over van UAE-Emirates en ook het Lotto Soudal-duo Kobe Goossens en Gerben Thijssen maken de overstap. Daarnaast vervoegen eveneens Dimitri Claeys, Laurens Huys en het Afrikaanse toptalent Biniyam Ghirmay de Belgische ploeg.

Die laatste zou dat overigens al per 1 augustus doen, zoals meer renners dat van het noodlijdende DELKO doen. Daarnaast zou ook Pools kampioen Stanisław Aniołkowski (Pauwels Sauzen-WB-Bingoal) overkomen, maar dat kregen we nog niet hard bevestigd.

IN

Sven Erik Bystrøm (UAE-Emirates)

Dimitri Claeys (Qhubeka-NextHash)

Biniyam Ghirmay (DELKO)

Kobe Goossens (Lotto Soudal

Laurens Huys (Pauwels Sauzen-WB-Bingoal)

Alexander Kristoff (UAE-Emirates)

Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

Alpecin-Fenix

We sluiten de rij met Alpecin-Fenix. Weliswaar geen WorldTour-ploeg, maar als beste ProTeam van 2020 is de ploeg van de gebroeders Roodhooft wel startgerechtigd in alle WorldTour-koersen. De ploeg van kopmannen Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen moet komende winter in ieder geval afscheid nemen van sterkhouders Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) en Louis Vervaeke (Quick-Step-Alpha Vinyl). Daartegenover staat op dit moment alleen nog de komst van Stefano Oldani, voor zover wij weten.

IN

Stefano Oldani (Lotto Soudal)

Maurice Ballerstedt (Jumbo-Visma Development)