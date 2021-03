Stem nu op de Wielrenners van de maand februari

Februari is opnieuw een succesvolle maand voor Nederlandse wielrenners geworden. Het veldritseizoen werd afgesloten met wederom overwinningen bij de dames. In Europa en het Midden-Oosten kleurden landgenoten ook de eerste wedstrijden op de weg.

In samenwerking met de Club 48 organiseren wij de verkiezing voor wielrenners van de maand. In drie categorieën kunnen renners, rensters en talenten genomineerd worden voor hun sportieve prestaties of positieve bijdrage aan de wielersport.

De stembussen zijn een week geopend, tot 8 maart 12.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar. Vorige maand gingen de meeste stemmen naar Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Fem van Empel.

Wielrenner van de maand

Mathieu van der Poel (26, wegwielrennen)

De verwachtingen waren hooggespannen toen Mathieu van der Poel op 21 februari in de Emiraten aan zijn wegprogramma begon. Ondanks dat de Nederlands kampioen liet weten geen kopman te zijn in de UAE Tour, won de Nederlands kampioen de eerste waaieretappe en klopte hij onder andere landgenoot David Dekker en Elia Viviani in de sprint.

Helaas gooide een positieve coronatest van een staflid van Alpecin-Fenix roet in het eten en moest de voltallige ploeg een dag later naar huis. Dat had echter als voordeel dat Van der Poel Kuurne-Brussel-Kuurne kon rijden, zijn eerste Vlaamse klassieker na de Ronde van Vlaanderen. Ondanks een indrukwekkende aanval op ruim 80 kilometer voor de meet werd hij op twee kilometer van de finish teruggehaald. In de eindsprint werd hij uiteindelijk nog twaalfde.

Bauke Mollema (34, wegwielrennen)

Na zijn val in de Tour de France van vorig jaar moest Bauke Mollema maar liefst 145 dagen wachten tot zijn volgende wedstrijd. Begin februari maakte hij eindelijk zijn rentree in de Ster van Bessèges, die door het vreemde coronajaar een sterker deelnemersveld dan ooit kende. Met klasbakken als Egan Bernal, Geraint Thomas en Greg Van Avermaet aan de start was duidelijk dat er stevig gekoerst zou gaan worden in de Franse heuvels.

Na een relatief rustige start in de Ster reed Mollema vervolgens de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In die laatste rittenkoers behaalde de Groninger de eerste Nederlandse UCI-zege van 2021 door een overtuigende sprint bergop van Van Avermaet te winnen. In het eindklassement werd de klimmer van Trek-Segafredo uiteindelijk derde, maar het liet goed zien dat ‘Bau’ in uitstekende vorm verkeert.

Wout Poels (33, wegwielrennen)

Wout Poels opende zijn wielerjaar in de Tour de La Provence. De Limburger liet zien dat zijn vorm dik in orde is en klom in de etappe naar de Mont Ventoux (of eigenlijk halverwege) naar een vierde plaats. Op deze kale rots liet Poels zien dat hij nog altijd met ‘s werelds beste klimmers mee kan. Hij finishte in de etappe als vierde achter Iván Sosa, Egan Bernal en Julian Alaphilippe en dat was tevens zijn einduitslag in het algemeen klassement van de Tour de La Provence.

Na het geklauter in de Franse heuvels ging Poels met Bahrain Victorious van start in de eerste WorldTour-koers van het jaar, de UAE Tour. Hoogtepunt was etappe vijf, waarin hij op een aankomst bergop opnieuw met de besten omhoog reed. De klimmer wist op Jebel Jais echter niet verder te komen dan plaats acht. In het algemeen klassement eindigde hij als negentiende, maar alles wijst erop dat Wout Poels klaar is voor het nieuwe seizoen.

David Dekker (23, wegwielrennen)

Jumbo-Visma vertrok met een jonge, talentvolle ploeg naar de eerste koers van het jaar. Onder wie ook David Dekker, die zijn debuut maakte in het geelzwarte tricot. Het was echter van korte duur dat de sprinter in die kleuren rondreed, want al snel kreeg hij eerste de rode leiderstrui en daarna de groene puntentrui om zijn schouders gehangen.

In de eerste rit liet Dekker al van zich horen en eindigde hij in de sprint als tweede achter Mathieu van der Poel. Omdat deze de ronde de volgende dag moest verlaten, kreeg Dekker de leiderstrui om de schouders in de tijdrit en mocht hij uiteindelijk de puntentrui mee naar huis nemen. Ondanks dat hij geen rit wist te winnen, scoorde hij genoeg punten om zijn leiding in het puntenklassement te behouden. Een knappe prestatie voor deze debutant van Jumbo-Visma.

Wielrenster van de maand

Anna van der Breggen (30, wegwielrennen)

2021 zou haar laatste seizoen als prof worden, en nu écht. Anna van der Breggen speelt al een paar jaar met de gedachte om de fiets aan de wilgen te hangen, maar desondanks is de wereldkampioene nog steeds in topvorm. Dat liet ze zaterdag opnieuw zien, toen ze met een indrukwekkende solo de Omloop het Nieuwsblad op haar naam schreef.

Dat deed ze in de typische Van der Breggen-stijl: vroeg aanvallen en als een tijdrit naar de zege soleren. Het was een knappe prestatie, in haar eentje, met de neus in de Vlaamse voorjaarswind richting Ninove. Na afloop gaf ze te kennen dat ze het prachtig vond om zo haar laatste jaar als prof te kunnen beginnen.

Amy Pieters (29, wegwielrennen)

Amy Pieters kende in de Omloop het Nieuwsblad eveneens een vliegende start. Als belangrijk onderdeel van het oppermachtige SD Worx (voorheen Boels-Dolmans) wist ze in de Vlaamse klassieker derde te worden. Kopvrouw Anna van der Breggen sleepte de winst binnen en dus stonden de twee naast elkaar op het podium.

Voor Pieters, die vorig jaar nog tweede werd in de Ronde van Vlaanderen, is het opnieuw een bevestiging dat ze goed in vorm is voor de komende wedstrijden. In april zal ze opnieuw voor een goed resultaat gaan in De Ronde en met het vertrouwen uit de Omloop zal ze ongetwijfeld goed voor de dag willen komen in het voorjaar.

Demi Vollering (24, wegwielrennen)

Als nieuwe aanwinst van de beste damesploeg van het moment, SD Worx, kleurde Demi Vollering haar eerste koers in de Omloop. En hoe. Op een kilometer of dertig voor de meet besloot ze er vandoor te gaan en solo naar de finish te rijden. Even zag het er zelfs naar uit dat Vollering het voor elkaar ging spelen.

De achtervolging werd echter ingezet, door met name de dames van Liv Racing, en pas na de iconische Muur van Geraardsbergen wist de concurrentie Vollering terug te halen. Ze eindigde in de Omloop misschien niet op het podium (ze werd dertiende), maar liet wel duidelijk zien dat ze iemand is om rekening mee te houden de komende weken.

Denise Betsema (28, veldrijden)

Het abonnement van Denise Betsema op podiumplekken was nog duidelijk niet verlopen na het WK veldrijden. Van de zes veldritten die ze in februari reed, wist ze er maar liefst vier te winnen en werd ze nog een keer tweede en derde. Van alle veldritten die de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal dit seizoen betwistte, dat waren er 32, eindigde ze nooit lager dan een achtste plaats. Liefst 24 keer haalde ze het podium, waarbij ze acht keer op de hoogste trede stond.

Ceylin del Carmen Alvarado (22, veldrijden)

Na het WK veldrijden in Oostende, waar Ceylin del Carmen Alvarado zesde werd, koos ze haar momenten uit. Van de zes resterende crossen reed ze er drie. En dat deed ze voortreffelijk. In Middelkerke was alleen Betsema te sterk, terwijl de Europese kampioene van Alpecin-Fenix de zandcross van Lille en de stadscross van Brussel zelf niet te kloppen was.

Lucinda Brand (31, veldrijden)

Na haar zwaarbevochten en langverwachte overwinning op het WK veldrijden in Oostende crosste Lucinda Brand in februari met verve door. Haar harde werk resulteerde in eindwinst in de Wereldbeker, de Superprestige èn de X2O Trofee. Daarmee kan Brand terugkijken op haar meest succesvolle veldritseizoen tot nu toe.

Van de 28 crossen die ze in het seizoen 2020/2021 reed, eindigde Brand 26 (!) keer op het podium, waarvan twaalf keer op de hoogste trede. Hiermee staat de kopvrouw van Baloise Trek Lions tweede in de UCI-ranking, haar hoogste notering tot dusver. Reden genoeg dus om haar te nomineren voor deze prijs.

Talent van de maand

Olav Kooij (19, wegwielrennen)

Naast David Dekker maakte ook Olav Kooij in februari zijn debuut bij Jumbo-Visma. Vanwege de blessure van Mike Teunissen en de voorlopige afwezigheid van Tom Dumoulin werd hij enkele maanden eerder dan gepland overgeheveld naar de profploeg. In de Omloop het Nieuwsblad, zijn eerste WorldTour-wedstrijd, reed Kooij een tijdje in de groep met favorieten mee.

“Mannen die ik het jaar daarvoor enkel op televisie zag”, grapte Kooij na afloop. Uiteindelijk eindigde ‘het Jachtluipaard van Numansdorp’ als 89e in de Omloop, op bijna vijf minuten van winnaar Davide Ballerini, maar desalniettemin is Kooij iemand waar we de komende jaren nog veel van zullen horen. Het is wachten op zijn eerste sprintkans.

Manon Bakker (21, veldrijden)

Manon Bakker heeft haar sterke veldritseizoen een passend einde weten te geven in februari. Ze had zelfs even zicht op haar eerste profoverwinning. In de veldrit van Eeklo moest ze op 13 februari alleen Denise Betsema voor zich dulden. Wereldkampioene Lucinda Brand finishte achter haar als derde. Van de zes crossen in februari eindigde Bakker alleen in Oostmalle buiten de top-10. Met twee podiumplaatsen (tweede in Eeklo, derde in Brussel) toonde de renster van Credishop-Fristads opnieuw een grootste toekomst in de cross tegemoet te gaan.

Inge van der Heijden (21, veldrijden)

Na een seizoen vol blessures sloot Inge van der Heijden in februari haar winter af. De Brabantse kende een ongelukkige tijd met problemen aan de voet en later de knie, maar in de laatste cross van het seizoen, de Sluitingsprijs van Oostmalle, wist ze toch nog een podiumplaats te veroveren. De crosster van 777 sleepte een derde plek uit het vuur en stond op het podium naast winnares Denise Betsema en Sanne Cant. “Een seizoen om snel te vergeten”, zei Van der Heijden zelf tegen Brabants Dagblad, maar ze kan door haar laatste podiumplaats met opgeheven hoofd vooruit kijken.

Fem van Empel (18, veldrijden)

Ook voor Fem van Empel zit het veldritseizoen erop. Niet alleen werd ze wereldkampioen bij de beloften, ook bij de elite reed ze al achttien keer in de top-10. De Brabantse, uitkomend voor Pauwels Sauzen-Bingoal, blaakt sindsdien van het zelfvertrouwen en staat te popelen om nog meer van haarzelf te laten zien in het nieuwe seizoen.