Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix stappen uit UAE Tour

Mathieu van der Poel zal vandaag – samen met zijn ploeg Alpecin-Fenix – niet aan de start van de individuele tijdrit van de UAE Tour verschijnen. Bij de leider in de wedstrijd heeft een staflid een positieve coronatest afgeleverd, waardoor de Belgische ploeg de ronde moet verlaten.

Alpecin-Fenix laat in een verklaring weten dat de ploeg, in overeenstemming met de organisatie, besloot zich terug te trekken om de wedstrijdbubbel in stand te houden en het doorgaan van de wedstrijd te verzekeren. Uit een coronatestronde gisteren kreeg de ploeg een positieve test van een staflid terug.

“Nadat de testresultaten binnen waren, ging de besmette persoon meteen in isolatie. Iedereen die in contact is geweest met die persoon, is in zelfisolatie – in overeenstemming met de protocollen van de organisatie en de landelijke autoriteiten. Alle teamleden worden de komende dagen getest. Tot die tijd blijft iedereen in isolatie”, aldus het team.

Waaierspektakel

Van der Poel schreef gisteren de openingsrit van de UAE Tour achter zijn naam. De Nederlandse kampioen wist onderweg een waar waaierspektakel te overleven, maakte in de finale deel uit van een elitegroepje en bleek in Al Mirfa over de snelste benen te beschikken. David Dekker eindigde als tweede.

Omdat Van der Poel en zijn ploeg nu uit de wedstrijd zijn gestapt, gaat David Dekker als leider van start in de individuele tijdrit op Al Hudayriyat Island.