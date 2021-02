Bauke Mollema zorgt voor eerste Nederlandse UCI-zege in 2021

Bauke Mollema heeft met zijn etappezege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var voor de eerste Nederlandse UCI-overwinning dit jaar gezorgd.

Dat de eerste Nederlandse UCI-overwinning pas in de derde week van februari was te vieren, was later dan in de afgelopen jaren. Dikwijls stond de eerste zege eind januari of in de eerste week van februari al wel op de teller. Koersen waar vaak het eerste succes werd behaald, als de Ronde van Valencia, de Vuelta a San Juan of de Tour Down Under, zijn dit seizoen echter afgelast of tot nader order uitgesteld.

Mollema kwam in de openingsetappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var, in Gourdon, als eerste over de streep na een lange sprint bergop. Vorige week was hij ook al zevende in de derde rit van de Tour de La Provence, met aankomst op de Mont Ventoux. Daarmee is de Nederlander van Trek-Segafredo sterk teruggekeerd in het peloton, nadat hij afgelopen jaar vroegtijdig moest beëindigen na een zware val in de Tour de France.

De eerste Nederlandse UCI-zeges sinds 2012

2021: Bauke Mollema, eerste etappe Tour des Alpes Maritimes et du Var

2020: Dylan Groenewegen, eerste etappe Volta a la Comunitat Valenciana

2019: Dylan van Baarle, eindwinst Herald Sun Tour

2018: Danny van Poppel, eerste etappe Volta a la Comunitat Valenciana

2017: Bauke Mollema, eindwinst Vuelta a San Juan

2016: Peter Koning, derde etappe Tour de San Luis

2015: Wouter Wippert, zesde etappe Tour Down Under

2014: Wouter Wippert, tweede etappe New Zealand Cycle Classic

2013: Tom-Jelte Slagter, derde etappe Tour Down Under

2012: Michel Kreder, tweede etappe Tour Méditerranéen