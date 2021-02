Tour de la Provence: Iván Sosa slaat toe op Mont Ventoux, Poels vierde

Op de gure flanken van de Mont Ventoux heeft Iván Sosa de macht gegrepen in de Tour de la Provence. De Colombiaan van INEOS Grenadiers knalde op zo’n vijf kilometer van de streep weg uit de groep der favorieten en kwam als eerste aan bij het skistation Chalet Reynard. Ploeggenoot Egan Bernal werd tweede voor Julian Alaphilippe. Een solide Wout Poels kwam als vierde boven.

Het duurde even voordat de ontsnapping van de dag werd geformeerd. Na een eerste tussensprint kon de koersdirecteur echter zes namen omroepen: Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Jérôme Cousin, Damien Gaudin (beiden Total Direct Energie), Nicola Bagioli (B&B Hotels), Alessandro Fedeli (Delko), Louis Louvet (St Michel – Auber93). Ze reden meer dan drie minuten bijeen, maar ze werden keurig op tijd gegrepen door de meute.

Alles was te doen op de slotklim naar skistation Chalet Reynard. Vermeersch drong lange tijd aan, maar uiteindelijk werden hij en Bagioli tot de orde geroepen op de slotklim. Daar gaf allereerst Astana-Premier Tech, maar toch vooral INEOS Grenadiers het tempo aan. Onder meer Laurens De Plus dunde het peloton flink uit.

Op iets minder dan vijf kilometer voor de streep ging Iván Sosa op de pedalen staan. Zijn versnelling werd door geen enkele renner beantwoord. Hij bouwde snel een voorsprong uit van twintig seconden en hij hield dit vol tot aan de finish.

Achter de winnende Colombiaan toonde Wout Poels zich namens Bahrain Victorious. Hij was een van de betere renners op de slotklim, want toen Alaphilippe met Bernal in het wiel aanging was hij de enige die nog aan kon sluiten bij dit superduo.

Poels kon echter niet mee met de plaagstootjes die Bernal en Alaphilippe elkaar uitdeelden. Hij zou op een halve minuut van Sosa binnenkomen als de nummer vier in de daguitslag. Bauke Mollema zou als zevende binnenkomen, terwijl Mauri Vansevenant naar een sterke achtste plaats reed.

Bernal maakte het feestje voor zijn ploeg nog iets mooier, door in de laatste hectometers nog even van de wereldkampioen weg te knallen. De twee Colombianen zijn in het klassement ook de nummer een en twee, met Sosa als trotse drager van de leiderstrui. Alaphilippe volgt op twee seconden van Bernal als voorlopige nummer drie.