Stem nu op de wielrenners van de maand april

Verkiezing

De maand van de grote voorjaarsklassiekers is afgesloten. Tijd om te stemmen! WielerFlits organiseert samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën kunnen renners, rensters en talenten genomineerd worden voor hun sportieve prestaties.

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 10 mei 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de Maand

Mathieu van der Poel (26)

Dat Mathieu van der Poel op de lijst met genomineerden staat, is inmiddels geen verrassing meer. In april werkte de Brabander de staart van zijn klassiekerprogramma af. Na de afgelasting van Parijs-Roubaix werd de Ronde van Vlaanderen de afsluiting van het voorjaar van de kopman van Alpecin-Fenix.

De finale van de Ronde van Vlaanderen verliep bijna identiek aan die van de vorige editie. Als een volleerd pistier reed Van der Poel met Kasper Asgreen in het wiel naar de streep in Oudenaarde, waar hij de sprint verloor van de Deens kampioen. Desalniettemin is met zijn tweede plek in Vlaanderens Mooiste een nominatie voor Wielrenner van de Maand meer dan terecht.

Bauke Mollema (31)

Ook voor Bauke Mollema is het niet de eerste keer dat hij genomineerd wordt voor de verkiezing Wielrenner van de Maand. In april reed de Groninger maar liefst tien koersen, met als beste uitslagen achtste in Luik-Bastenaken-Luik, zevende in GP Indurain en elfde in de Waalse Pijl.

Ook in de Amstel Gold Race liet Mollema zijn goede vorm zien. Hij maakte een scherpe indruk en koerste alert, maar materiaalpech gooide diep in de finale roet in het eten. Uiteindelijk kwam de renner van Trek-Segafredo in de enige Nederlandse klassieker niet verder dan een 64e plek.

Dylan van Baarle (28)

De sterke voorjaarscampagne van Dylan van Baarle werd in april beklonken met een top 10-notering in de Ronde van Vlaanderen. In maart kwam Van Baarle in Dwars door Vlaanderen nog als eerste over de streep, dus de verwachtingen waren hooggespannen toen de renner uit Zoetermeer van start ging in De Hoogmis.

In Oudenaarde kwam Dylan van Baarle 47 seconden later over de streep gerold dan winnaar Kasper Asgreen. Met zijn tiende plek in De Ronde sluit Van Baarle een succesvol voorjaar passend af. Het is tevens de tweede maand op rij dat de Nederlander van INEOS Grenadiers in aanmerking komt voor de verkiezing Wielrenner van de Maand.

Arvid de Kleijn (27)

Een nieuwe naam in deze verkiezing, maar Arvid de Kleijn hoort deze maand zeker in het rijtje thuis. In de Ronde van Turkije, halverwege april, was de sprinter van Rally Cycling de sterkste in de eerste etappe. In de massasprint versloeg hij de gevestigde orde en legde onder anderen Mark Cavendish, André Greipel en Jasper Philipsen het zwijgen op.

In diezelfde ronde werd hij in etappes 2 en 4 nog vierde en in rit 3 spurtte hij naar een zevende plek.

Genomineerden Wielrenster van de Maand

Annemiek van Vleuten (38)

Annemiek van Vleuten is voor de tweede keer op rij genomineerd voor de verkiezing Wielrenster van de Maand, maar ook in april heeft ze haar plekje op de lijst dubbel en dwars verdiend. Met een vierde plek in de Waalse Pijl, een derde plek in de Amstel Gold Race en een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik bewees Van Vleuten opnieuw haar kwaliteit.

Tel daar haar monumentale zege in de Ronde van Vlaanderen bij op en je kunt met absolute zekerheid zeggen dat de 38-jarige kopvrouw van Movistar meer dan terecht een nominatie verdiend heeft.

Marianne Vos (33)

Ook Marianne Vos is inmiddels geen verrassing meer op de nominatielijst. De Brabantse reed in april vier koersen, waarvan een twaalfde plek in de Ronde van Vlaanderen haar ‘slechtste’ resultaat was. Daarnaast werd ze nog elfde in Waalse Pijl en zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Haar absolute hoogtepunt was echter de Amstel Gold Race. In deze heuvelklassieker op eigen bodem bewees de ervaren Vos haar streken niet verloren te zijn en klopte ze Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in de sprint.

Lorena Wiebes (22)

De 22-jarige Lorena Wiebes komt voor het eerst in aanmerking voor de verkiezing Wielrenster van de Maand. Het sprinttalent uit Mijdrecht mocht op 7 april de armen in de lucht steken in de Scheldeprijs, toen ze op overtuigende wijze de massaspurt won. Concurrenten Emma Norsgaard en Elisa Balsamo hadden geen antwoord op de krachtsexplosie van Wiebes.

De overwinning in de Scheldeprijs was de eerste van het seizoen voor de renster van Team DSM, maar we gaan haar ongetwijfeld vaker in de sprints zien komend seizoen.

Demi Vollering (24)

Dat Demi Vollering goed in vorm is, blijkt wel uit haar resultaten: van de vijf koersen die ze vorige maand reed, finishte ze er niet één buiten de top tien. In de Ronde van Vlaanderen werd ze vijfde, in Brabantse Pijl én de Amstel Gold Race was ze dichtbij, maar werd ze tweede en in de Waalse Pijl kwam ze als tiende boven op de Muur van Hoei.

Later die week beloonde Vollering het fantastische ploegenspel van SD Worx met een monumentale zege in Luik-Bastenaken-Luik. Toen de vrouw uit Pijnacker als eerste van de groep favorieten over de streep kwam, schoten woorden tekort en liepen de emoties hoog op. Daarom dat ze zonder twijfel een plek verdient op de nominatielijst.

Anna van der Breggen (31)

Ook in april reed Anna van der Breggen een aantal fantastische uitslagen bij elkaar. Niet alleen werd ze achtste in de Ronde van Vlaanderen, ook in Luik-Bastenaken-Luik reed ze ijzersterk en kwam ze als vijfde over de streep nadat ze sprint voor ploegmaat Demi Vollering had aangetrokken.

Haar mooiste koers reed ze zelf echter in Wallonië, tijdens de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei kwam de wereldkampioene voor het zevende (!) opeenvolgende jaar als eerste boven. Op haar favoriete klim reed ze naaste belagers Katarzyna Niewiadoma en Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini helemaal aan gort.

Genomineerden Talent van de Maand

Daan Hoole (22)

De geboren Zuidlander Daan Hoole heeft zijn plekje op de nominatielijst dubbel en dwars verdiend. De renner van SEG Racing werd in de Ronde van Rhodos tweede in de proloog. Uiteindelijk werd hij in het algemeen klassement vijfde en reed hij in de strijd om het jongeren klassement naar een derde plek.

Alex Molenaar (21)

De jongeling Alex Molenaar debuteerde afgelopen maand in de Ronde van Valencia. Bij de grote jongens reed de Rotterdammer in dienst van Burgos-BH naar een vijfde plek in de slotetappe en in het algemeen klassement finishte hij op plek 26. Zijn nominatie is hopelijk een kleine opsteker; de 21-jarige renner is voorlopig uit de roulatie vanwege een sleutelbeenbreuk.

Chris van Dijk (17)

Het mountainbiketalent Chris van Dijk completeert de nominatielijst voor de verkiezing Talent van de Maand. Met zijn overwinning in de World Series in Haiming (Oostenrijk) voor junioren onderstreept de jongeling uit Ede zijn grote potentie.

Ook in de World Series van Nalles (Italië) reed hij naar een overtuigende tweede plaats. De junior van TalentNED zegt geïnspireerd te raken door het ‘tegendraadse karakter van Peter Sagan’ en is met zijn 17 jaar een groot talent in de mountainbikewereld.

Wielrenners van de maand 2021

Januari: Mathieu van der Poel

Februari: David Dekker

Maart: Mathieu van der Poel

Wielrensters van de maand 2021

Januari: Lucinda Brand

Februari: Anna van der Breggen

Maart: Chantal van den Broek-Blaak

Talent van de maand 2021

Januari: Fem van Empel

Februari: Fem van Empel

Maart: Lonneke Uneken