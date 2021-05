Alex Molenaar breekt sleutelbeen bij val in Ronde van Asturië

Alex Molenaar is een tijdje uit de roulatie. De 21-jarige Nederlander van Burgos-BH heeft bij een valpartij in de slotetappe van de Ronde van Asturië namelijk zijn sleutelbeen gebroken. “Ik ging onderuit in een lastige afdaling”, zo laat hij weten aan WielerFlits.

In de derde en laatste etappe van de Ronde van Asturië ging het dus mis voor Molenaar. De klimmer kwam ten val op weg naar de Alto del Naranco, waar de finishstreep was gelegen van de slotrit. De renner van Burgos-BH ging met meerdere collega’s onderuit in een lastige afdaling. “Er lag grind op de weg”, aldus Molenaar.

Het is nog onduidelijk of Molenaar onder het mes moet, maar zeker is dat hij een tijdje niet zal kunnen koersen voor zijn Spaanse werkgever. De jongeling reed eerder dit jaar al de Clásica de Almería, Cholet-Pays de la Loire en de Ronde van Valencia. In die laatste rittenkoers werd hij 27ste in het eindklassement en zevende in de slotrit.