Starttijden individuele tijdrit Parijs-Nice 2020 woensdag 11 maart 2020

In Parijs-Nice staat vandaag een individuele tijdrit van 15,5 kilometer op het programma in en rond Saint-Amand-Montrond. Maximilian Schachmann liet gisteren weten zijn leiderstrui te willen verdedigen, maar de verschillen in de top van het algemeen klassement zijn nog niet al te groot.

Jonathan Hivert is de eerste renner die van het startpodium zal rollen. De trotse drager van de bergtrui vertrekt om 13.38 uur. De Duitse klassementsleider Schachmann begint om 16.05 uur aan ‘de volgende grote uitdaging’ in deze Parijs-Nice. WielerFlits zet de belangrijkste namen op een rijtje.

De eerste renners starten om de minuut, terwijl het in de finale twee minuten wachten is vooraleer een nieuwe renner vertrekt.

Starttijden Nederlanders

13.47 Boy van Poppel

14.25 Niki Terpstra

14.37 Nils Eekhoff

15.27 Cees Bol

Starttijden Belgen

13.41 Tom Devriendt

14.01 Jenthe Biermans

14.07 Jens Debusschere

14.14 Sep Vanmarcke

14.18 Thomas De Gendt

14.24 Pieter Vanspeybrouck

14.26 Xandro Meurisse

14.29 Sander Armée

14.30 Tom Van Asbroeck

14.31 Dries Van Gestel

14.35 Frederik Backaert

14.36 Tim Declercq

14.46 Frederik Frison

14.47 Aimé De Gendt

14.51 Julien Vermote

14.55 Piet Allegaert

15.04 Edward Theuns

15.11 Victor Campenaerts

15.12 Yves Lampaert

15.17 Jasper De Buyst

15.35 Philippe Gilbert

15.41 Oliver Naesen

15.43 Tiesj Benoot

15.45 Dylan Teuns

16.01 Jasper Stuyven

Starttijden top-10

15.47 Peter Sagan

15.49 Vincenzo Nibali

15.51 Felix Großschartner

15.53 Krists Neilands

15.55 Nils Politt

15.57 Sergio Higuita

15.59 Mads Würtz Schmidt

16.03 Giacomo Nizzolo

16.05 Maximilian Schachmann

Overzicht starttijden

