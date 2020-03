Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2020 vrijdag 6 maart 2020 om 13:00

Parijs-Nice is dit jaar anders dan andere jaren. Door de uitbraak van het coronavirus staat het wielrennen op stelten. Strade Bianche is geschrapt en achter Tirreno-Adriatico staan vraagtekens, terwijl meerdere WorldTour-ploegen uit voorzorg een reeks wedstrijden geschrapt hebben van hun programma. De ogen zijn daardoor nóg meer gericht op Parijs-Nice. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste editie van Parijs-Nice vond plaats in 1933 en had de Belg Alphonse Schepers als winnaar. De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de wedstrijd tijdelijk van de agenda verdween, maar na de eerste naoorlogse editie in 1946 volgde opnieuw een stop tussen 1947 en 1950. In 1951 werd de Franse rittenkoers in ere hersteld, om vervolgens niet meer van de agenda te verdwijnen.

In eerste instantie heette de wedstrijd ‘Les 6 jours de la route en Paris-Mediterrannéen’ en later volgde ‘Paris-Côte d’Azur’. Sinds 1954 staat de rittenkoers bekend als Parijs-Nice, al startte hij de afgelopen jaren niet meer in Parijs. Door het traject dat gevolgd werd, werd de bijnaam ‘Koers naar de Zon’ aan de wedstrijd gekoppeld.

De eindzege ging zes keer naar een Nederlander. Joop Zoetemelk won de rittenkoers drie keer (1974, 1975 en 1979), terwijl Jan Janssen (1964), Gerrie Knetemann (1978) en Michael Boogerd (1999) allen één keer wonnen. Liefst veertien maal won een Belg, met Eddy Merckx als grote slokop. Hij won tussen 1969 en 1971 drie keer. Van 1982 tot 1988 wist de Ier Sean Kelly Parijs-Nice zeven keer op rij te winnen. Hiermee is hij nog altijd de recordhouder.

Laatste tien winnaars Parijs-Nice

2019: Egan Bernal

2018: Marc Soler

2017: Sergio Henao

2016: Geraint Thomas

2015: Richie Porte

2014: Carlos Betancur

2013: Richie Porte

2012: Bradley Wiggins

2011: Tony Martin

2010: Alberto Contador

Vorig jaar

Afgelopen seizoen ging de eindoverwinning naar Egan Bernal, die zonder etappewinst het klassement naar zijn hand wist te zetten. Tijdens de eerste twee dagen stond Dylan Groenewegen vol in de schijnwerpers. Eerst was hij de beste in een massasprint en als drager van het geel won hij de sprint van een selecte groep, die ontstaan was in de waaiers van etappe 2. Op de derde dag won Sam Bennett de sprint, maar hield Groenewegen nog wel de leiding vast.

De vierde etappe was de eerste serieuze heuveletappe, met vroege vluchter Magnus Cort als ritwinnaar en Michał Kwiatkowski als nieuwe leider. Door een derde plaats in de tijdrit behield Kwiat de gele trui, terwijl hij Simon Yates zag winnen. De verschillen waren toch al ver opgelopen. Achter Kwiatkowski was ploeggenoot Egan Bernal de eerste achtervolger, ruim voor de concurrentie.

Na een nieuwe sprintzege van Bennett was het op de zevende dag voor de echte klimmers: Daniel Martínez was de beste vluchter op de Col de Turini, Bernal greep de macht vanuit de favorietengroep. In de bergachtige slotrit rondom Nice hield Bernal goed stand, waarmee hij de eindzege over de streep wist te trekken. Aanvaller Ion Izagirre vierde de ritzege, terwijl Quintana en Kwiatkowski ten koste van Philippe Gilbert het eindpodium mochten betreden.

Eindklassement Parijs-Nice 2019

1. Egan Bernal (Team Sky)

2. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 39s

3. Michał Kwiatkowski (Team Sky) op 1m03s

4. Jack Haig (Mitchelton-Scott) op 1m21s

5. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 1m45s

Parcours

Het zwaartepunt van Parijs-Nice ligt dit jaar in de laatste twee dagen. Op de voorlaatste dag staat de enige aankomst bergop gepland op Valdeblore la Colmiane. De slotrit gaat door het middengebergte rondom Nice. Drie etappes lijken gemaakt voor de sprinters, terwijl ook de puncheurs en aanvallers genoeg kansen krijgen.

Zondag 8 maart, etappe 1: Plaisir – Plaisir (154 km)

Het departement Yvelines heeft de eer om de start van Parijs-Nice te organiseren. De gemeente Plaisir, even ten westen van Versailles, verzorgt start en finish. Versailles wordt door het peloton echter niet aangedaan, want de lus die de renners rijden gaat precies de andere kant op. De organisatie heeft deze rit aangemerkt als heuveletappe, mede door drie beklimmingen van derde categorie.

De laatste is de kasseienklim Côte de Neauphle-le-Chateau (1,4 km aan 7,8%) op vijf kilometer van de meet. De laatste vier kilometer gaan in dalende lijn richting de meet in Plaisir. Weten aanvallers in deze finale de sprinters een hak te zetten?

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 14.45 en 15.05 uur

Maandag 9 maart, etappe 2: Chevreuse – Chalette-sur-Loing (166,5 km)

In de etappe naar Chalette-sur-Loing zullen de sprinters waarschijnlijk om de etappezege strijden, al is er onderweg ook de nodige kans op waaiers. Vanuit het centraal gelegen Chevreuse gaat het in zuidoostelijke richting naar Chalette-sur-Loing. In de eerste tachtig kilometer liggen nog drie korte heuvels waar bergpunten te verdienen zijn. Waarschijnlijk zijn die voor de aanvallers. Daarna blijft het vlak tot aan de finish, waar de sprinters de degens met elkaar kunnen kruisen.

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.40 uur

Dinsdag 10 maart, etappe 3: Chalette-sur-Loing – La Châtre (214 km)

Net als in de tweede etappe is de derde rit op het eerste oog voor de sprinters, maar omdat de rit bijna volledig in zuidelijke richting verreden wordt liggen waaiers op de loer. Met een lengte van 214 kilometer is de etappe tussen Chalette-sur-Loing en La Châtre de op-een-na-langste rit. Na bijna negentig kilometer ligt de enige klim van de dag, eentje van 2,8 kilometer. In de finale golft het wegdek wat op en neer, maar dat mag geen probleem zijn voor de aanwezige sprinters.

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.40 uur

Woensdag 11 maart, etappe 4: Saint-Amand-Montrond (15,5 km, ITT)

De individuele tijdrit in en rond Saint-Amand-Montrond is ruim vijftien kilometer lang. Dat is tien kilometer korter dan vorig jaar. De chrono gaat over een technische route en kent twee stevige klimdelen. Direct vanuit het vertrek gaat het twee kilometer flink de hoogte in. Daarna volgt een even lange afdaling.

Het zwaarste deel van de klim volgt tussen kilometer vier en vijf, waar de weg aan 6,7% stijgt, gevolgd door een kilometer aan 4,5%. Kort daarna wordt de tussentijd opgenomen en vervolgens gaat het in grotendeels dalende lijn weer naar Saint-Amand-Montrond. De laatste drie kilometer zijn vlak.

Voor Julian Alaphilippe zal het een speciale dag worden, de kopman van Deceuninck-Quick-Step is geboren in deze plaats in het departement Cher. En deed Saint-Amand-Montrond een belletje rinkelen? Dat kan zeker, want hier finishte de beruchte waaieretappe in de Tour van 2013 met ‘Bau en Lau’, een rit die uiteindelijk werd gewonnen door Mark Cavendish.

Start: 13.25 uur (start eerste renner)

Finish: 16.25 uur (finish laatste renner)

Donderdag 12 maart, etappe 5: Gannat – La Côte-Saint-André (227 km)

In de overgangsrit van Gannat naar La Côte-Saint-André (volledig in zuidoostelijke richting) volgt op papier een nieuwe mogelijkheid voor sprinters. Het is met 227 kilometer de langste etappe van deze Parijs-Nice. Deze rit kent de nodige hoogtemeters, getuige de eerste klim van tweede categorie en drie klimmetjes van derde categorie. De laatste zeventien kilometer zijn in dalende lijn of vlak, dus de rappe mannen kunnen zich alvast voorbereiden op een volgende sprint.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.40 uur

Vrijdag 13 maart, etappe 6: Sorgues – Apt (161,5 km)

De zesde etappe naar Apt biedt kansen voor aanvallers. Het is een typische Parijs-Nice-etappe, waarin de klassementsrenners alert moeten zijn. Er zijn zes beklimmingen verspreid over de hele rit. In de beginfase liggen de Côte de Saumane-de-Vaucluse (4,2 km aan 5,1%) en de Col de Murs (10,4 km aan 4,3%). In het golvende middenrif volgen de Côte de Gordes (2,3 km aan 6,5%) en de Col du Pointu (3,5 km aan 5,4%).

De finale begint op veertig kilometer van het einde. Daarin liggen twee beklimmingen van tweede categorie. Eerst de Côte de Caseneuve van 5,1 kilometer aan 5,4% en na een lange afdaling de Côte d’Auribeau. Die klim is 4,5 kilometer lang aan 5,8%, met de top op acht kilometer van de meet. Drie kilometer voor de streep is ook nog een tussensprint, maar de focus zal vooral liggen op de finish, die ligt na een afdaling van twee kilometer.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.40 uur

Zaterdag 14 maart, etappe 7: Nice – Valdeblore La Colmiane (166,5 km)

Parijs-Nice keert dit seizoen terug naar Valdeblore la Colmiane. De Franse etappewedstrijd deed de klim voor het laatst aan in 2018. Daags voor het einde zal de aankomst in het ski-gebied van grote invloed zijn op het eindklassement. De slotklim is 16,3 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3%. De klim is ook opgenomen in het parcours van de tweede etappe van de Tour de France.

Eerder in de etappe liggen ook al de Col de Vence (9,7 km aan 6,6%) van eerste categorie en de Col de la Sigale (6,6 km aan 4,9%) en Côte de Saint Antonin (6,2 km aan 5,3%) van tweede categorie, maar die liggen al in de eerste honderd kilometer. Vervolgens volgt nog een afdaling en een vlak deel, tot de voet van Valdeblore la Colmiane na 148 kilometer.

Zoals gezegd, de ‘Koers naar de Zon’ deed de slotklim voor het laatst aan in 2018. Simon Yates sloeg er destijds een dubbelslag, al moest hij de leiderstrui een dag later afgeven aan Marc Soler. Valdeblore la Colmiane is redelijk constant, maar kent zijn steilste delen in de eerste drie kilometer. Ook de laatste vijf kilometer zijn steiler dan 6,5%.

Start: 10.10 uur

Finish: tussen 14.40 en 15.15 uur

Zondag 15 maart, etappe 8: Nice – Nice (113,5 km)

De slotrit kent start en aankomst in Nice. De Col de la Porte (13,1 km aan 4,7%) is onderweg de voornaamste hindernis in een route met ook de Côte de Berre les Alpes (3,9 km aan 6,1%), de Côte de Châteauneuf (6,5 km aan 6,6%) en de Côte d’Aspremont (3,9 km aan 3,7%). De top van de Aspremont ligt een kleine twintig kilometer voor de finish, dus aanvallers moeten nog een flinke afstand volhouden.

De snelle opeenvolging van klimmen in deze kortste etappe kan zoals altijd voor vuurwerk zorgen in deze slotrit. De organisatie laat de Col d’Èze links liggen. De eindstreep ligt niet zoals gebruikelijk op de Promenade des Anglais, maar voor het voetbalstadion Allianz Riviera van OGC Nice.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 14.45 en 15.05 uur

Favorieten

Er was een voorlopige deelnemerslijst voor Parijs-Nice, maar de laatste dagen voor de start in Plaisir is daar veel aan veranderd. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Europa hebben meerdere teams uit voorzorg besloten enkele weken niet te koersen. Dit betekent dat Team Ineos (Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart), Astana (Miguel Ángel López, broers Izagirre), UAE Emirates (Alexander Kristoff) en Mitchelton-Scott (Jack Haig) ontbreken. Ook heeft Movistar (Enric Mas) aangegeven voorlopig geen koersen te rijden. Toch niet de kleinste ploegen.

Een grote favoriet bij een kleine ploeg? Dan hebben we het over Nairo Quintana. De Colombiaanse klimmer lijkt helemaal opgeleefd binnen de ploeg van Arkéa-Samsic. Zijn voorjaar is tot nu toe indrukwekkend: tweede en vierde op de Colombiaans kampioenschappen, rit- en eindwinst in Tour de la Provence en rit-en eindwinst in de Tour du Var. Bij Arkéa-Samsic zijn ze dolblij, want met Quintana kunnen ze de topteams uitdagen.

Ploegbaas Emmanuel Hubert noemt zijn kopman als een van de favorieten voor de Koers naar de Zon. “Als je kijkt naar zijn eerste wedstrijden, is het duidelijk dat Nairo dit jaar in Parijs-Nice voor het podium en zelfs de overwinning kan gaan”, aldus Hubert. Goed punt, zeker gezien het feit dat Quintana vorig jaar achter eindwinnaar Bernal als tweede eindigde. In de tijdrit (toen 25,5 kilometer) verloor hij toen 53 seconden op ritwinnaar Simon Yates. Dit jaar kan hij de schade dus meer beperken.

Jumbo-Visma zal door de afwezigheid van Team Ineos veel in de schijnwerpers staan. Primož Roglič is de aangewezen kopman binnen de Nederlandse formatie. De Sloveense winnaar van de Vuelta a España debuteert in Parijs-Nice en maakt hier pas zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen. Over zijn vorm is dus weinig te zeggen. Zijn laatste voorbereidingen trof Roglič tijdens een trainingskamp op Tenerife.

De eerste dagen moet Rogla goed doorkomen, waarna hij zich in de tijdrit en de heuvel- en bergetappes uit kan leven. Een parcours op maat voor Roglič. Met Sepp Kuss, George Bennett en Robert Gesink heeft hij genoeg ondersteuning bergop. Bert-Jan Lindeman, Christophe Pfingsten en Maarten Wynants zijn de luitenanten binnen Jumbo-Visma op het vlakke. Wout van Aert kan zich wellicht smijten in de sprints, getuige zijn vorm in Omloop Het Nieuwsblad.

BORA-hansgrohe trekt naar Frankrijk met Maximilian Schachmann aan het vertrek. De 26-jarige Duitser brak vorig jaar definitief door als renner voor de heuvelklassiekers en hij doet het ook erg goed in de rondes van een week. Zo ook in de Volta ao Algarve, waar hij onlangs tweede werd in het eindklassement achter de ongeëvenaarde Remco Evenepoel. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan de Ronde van het Baskenland van vorig jaar, waar hij drie ritten won.

Schachmann beschikt over een splijtende demarrage die in de Koers naar de Zon uitstekend van pas komt. De Duits kampioen stapte van de beloften over naar de profs als tijdrittalent. Die kwaliteiten is hij niet verloren, dus op dat terrein hoeft hij – zeker over een afstand van 15,5 kilometer – niet al te veel te vrezen. Met de Oostenrijkers Patrick Konrad en Felix Großschartner heeft hij ook twee mannen die hem bergop kunnen ondersteunen.

EF Pro Cycling was de eerste ploeg die zich uitsprak tegen het rijden in Italië. In Parijs-Nice draaft de Amerikaanse formatie op met Sergio Higuita en Tejay van Garderen. De nog maar 22-jarige Higuita begon zijn seizoen in eigen land met winst op het nationaal kampioenschap. Daardoor zien we hem niet in het roze rijden, maar in de Colombiaanse driekleur. Zijn hoogvorm trok het toptalent door in de Tour Colombia 2.1, waar hij vanwege een ijzersterke ploegentijdrit en een ritzege de eindzege opeiste. Vorig jaar werd de jonge springveer ook al tweede in de Tour of California en vierde in de Ronde van Polen.

In de eerste schetsen had Trek-Segafredo Richie Porte als enige kopman aangewezen voor Parijs-Nice. De ervaren Australiër krijgt door de afgelastingen in Italië bijval van Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone en Kenny Elissonde. Porte liet in de eerste maanden al eindwinst in de Tour Down Under en een derde plek in het eindklassement in de Tour du Var noteren. Bovendien won Porte in het verleden al twee keer Parijs-Nice (2013 en 2015) en werd hij in 2016 derde.

Bahrain McLaren trekt met Dylan Teuns (vijfde in Valencia, vijfde in Ruta del Sol) naar Plaisir. In goede vorm kan hij hier verrassen, want in 2018 werd de Vlaams-Brabander al eens zesde in Parijs-Nice. Mikel Landa kan niet meedoen vanwege een ribblessure. De Spanjaard zou debuteren in de Franse ronde. Wie ook voor het eerst Parijs-Nice rijdt, is Thibaut Pinot. De kopman van Groupama-FDJ koos altijd voor het Italiaanse programma, maar dit jaar eens niet. Een zevende plek in de Tour de la Provence en een zesde plek in de Tour du Var zijn nog geen spectaculaire uitslagen, maar Pinot zal hier zeker geen modderfiguur willen slaan.

Bij AG2R La Mondiale krijgt Pierre Latour dit jaar het kopmanschap in de Franse wedstrijden. Komende zomer voert hij de ploeg aan in de Tour en ook hier in Parijs-Nice is hij de naar voren geschoven man. Zijn resultaten in de eerste koersen van het jaar zijn niet bepaald indrukwekkend te noemen. Verre van, zelfs. Romain Bardet rijdt hier na de afgelasting van de Italiaanse wedstrijd ook. Zijn niveau – met onder andere een tweede plek in de Tour du Var – lijkt op dit moment hoger te liggen. Zelf verwacht Bardet geen wonderen. Wel heeft hij iets om voor te strijden: onlangs werd hij vader van een zoon.

Bij Arkéa-Samsic draait het sowieso op rolletjes dit seizoen. Niet alleen Quintana is goed aan het seizoen begonnen, maar ook andere nieuwelingen als Diego Rosa en Nacer Bouhanni waren al succesvol. Datzelfde geldt voor iemand die al een paar jaar onder de vleugels van Hubert rijdt: Warren Barguil. De Frans kampioen werd afgelopen weekend nog vierde in de Faun-Ardèche Classic en tweede in de Drôme Classic. Zijn vorm is dus op punt. En gezien het nog onduidelijke deelnemersveld, zou de Sprinkhaan van Hennebont hier weleens voor een verrassing kunnen zorgen.

Deceuninck-Quick-Step gooide het roer om na de afgelasting van Strade Bianche. Klassiekermannen Zdeněk Štybar, Kasper Asgreen en Bob Jungels werden op de startlijst gezet voor Parijs-Nice, waar Julian Alaphilippe de kopman is. Maar, Alaphilippe zit met vraagtekens. Zijn seizoensstart in Argentinië (waar hij de strijd moest staken wegens ziekte) en Tour Colombia 2.1 (waar hij geen rol in het klassement speelde) was niet al te best en ook in de Ardèche Classic (opgave) en de Drôme Classic (17e) deed hij niet mee om de prijzen. De week voor Parijs-Nice koos de Fransman voor rust in plaats van een verkenning. Het parcours lijkt gemaakt voor Alaphilippe, maar ook voor een Alaphilippe-die-zoekende-is-naar-zijn-vorm?

Andere outsiders voor het klassement zijn Guillaume Martin (Cofidis, derde in Ardèche Classic en vierde in Drôme Classic), George Bennett (Jumbo-Visma), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Pierre Latour (AG2R La Mondiale) en Sam Oomen (Team Sunweb). De jonge Nederlander komt terug van een lange revalidatie, nadat hij vorig jaar geopereerd is aan een vernauwde bekkenslagader. In zijn eerste twee koersen van het jaar kwam hij goed voor de dag, al zijn de prestaties ietwat grillig. Mochten er nog meer afmeldingen volgen, dan moet je ook denken aan mannen als Robert Gesink (Jumbo-Visma), Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) en Lilian Calmejane (Total Direct Energie).

De genoemde namen zijn op basis van een voorlopige deelnemerslijst. Vanwege de situatie in Italië en steeds meer terugtrekkende teams, kunnen op het laatste moment nog wijzigingen plaatsvinden.

Sprinters

Wat betreft de sprinters worden vooral Alexander Kristoff en Jasper Philipsen gemist, omdat hun ploeg UAE Emirates zich heeft teruggetrokken. Voor de rest staat er een mooi veld aan rappe mannen aan de start. Direct vallen de namen van Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) op.

Zij worden uitgedaagd door Cees Bol (Team Sunweb), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), John Degenkolb (Lotto Soudal), Phil Bauhaus (Bahrain McLaren), Max Walscheid (NTT Pro Cycling), Magnus Cort (EF Pro Cycling), Hugo Hofstetter, Tom Van Asbroeck (beiden Israel Start-Up Nation) en wellicht ook door Peter Sagan (BORA-hansgrohe).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Nairo Quintana

*** Primož Roglič, Maximilian Schachmann

** Sergio Higuita, Richie Porte, Thibaut Pinot

* Vincenzo Nibali, Dylan Teuns, Romain Bardet, Warren Barguil

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Bij de start in Plaisir is het bewolkt en slechts 8°C. De kans op regen is aanwezig in het begin van de ronde, vooral op de derde dag. Voor de wind lijken de renners zich geen zorgen te hoeven maken in de overgangsetappes; die is nooit sterker dan windkracht 3. Vanaf donderdag komt de zon tevoorschijn en stijgt de temperatuur ook. Het slotweekend in Nice wordt gekenmerkt door een wolkendek en een temperatuur van 15°C. Tijdens de aankomst op Valdeblore La Colmiane is het naar verwachting wat frisser, maar wel droog.

Sporza (Eén) en Eurosport (wisselend op 1 en 2) zenden dagelijks Parijs-Nice uit. De uitzendtijden verschillen per dag, dus houd onze Volg Hier in de gaten om te zien hoe laat de uitzendingen beginnen.