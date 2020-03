Maximilian Schachmann: “Morgen volgt een nieuwe uitdaging” dinsdag 10 maart 2020 om 18:13

Maximilian Schachmann wist vandaag zonder problemen zijn leiderstrui te verdedigen in Parijs-Nice, maar morgen zullen er weer verschillen ontstaan tussen de klassementsrenners. Het is woensdag namelijk tijd voor de individuele tijdrit in en rond Saint-Amand-Montrond. “Een nieuwe uitdaging”, zo omschrijft Schachmann de vierde etappe.

De Duitser van BORA-hansgrohe heeft in het klassement een voorsprong van dertien seconden op sprinter Giacomo Nizzolo, terwijl Jasper Stuyven 21 seconden moet goedmaken op Schachmann. Die laatste is echter optimistisch over zijn kansen. “Ik heb in het verleden al laten zien dat ik goede tijdritten kan neerzetten.”

“Ik wil de gele leiderstrui verdedigen en het grote doel is om de ronde te winnen. Morgen is dus een nieuwe uitdaging, ik ga mijn best doen. Na de tijdrit staan er nog twee pittige etappes door de bergen op het programma. Dan mogen we ons opmaken voor de grote confrontatie tussen de klassementsrenners.”

Schachmann kwam vandaag als dertiende over de finish, toch was het volgens de leider een nerveuze etappe. “Het was in de laatste negentig kilometer erg lastig om in positie te blijven. Alle renners waren klaar voor waaiers, maar het gebeurde uiteindelijk op acht kilometer van de meet. Er waren ook een paar zware valpartijen, hopelijk is niemand ernstig geblesseerd.”