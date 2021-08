Sponsor Premier Tech verlaat Astana-Premier Tech aan het eind van 2021

Het Canadese Premier Tech, fabrikant van verpakkingsapparatuur, trekt zich aan het eind van het jaar terug als mede-eigenaar en naamsponsor van Astana-Premier Tech. Daarmee komt een eind aan een vijfjarige samenwerking. De Kazachse aandeelhouders blijven aan als enige eigenaar en naamsponsor van de ploeg.

Premier Tech was al vier jaar aan de ploeg verbonden, maar werd met ingang van dit seizoen ook naamsponsor. De grote geldschieter van de ploeg Samruk-Kazyna en de Presidential Sports Club (de instantie die de controle over het sponsorgeld voert) hadden de ploegleiding de opdracht gegeven om te zoeken naar een co-sponsor, zodat de staatssteun kon worden verminderd. Dat lukte dankzij de fabrikant van verpakkingsapparatuur.

Aan die samenwerking komt nu een eind. “Hoewel we een lange samenwerking tussen Premier Tech en onze Kazachse aandeelhouders als mede-eigenaars voor ogen hadden, was het helaas niet mogelijk om de visie op de toekomst van de ploeg op een lijn te krijgen. Daarom beëindigt Premier Tech hun investeringen aan het eind van het seizoen”, laat Managing Director Yana Seel van Astana-Premier Tech weten.

Seel bedankt Premier Tech en de CEO van het bedrijf, Jean Belanger, voor hun steun en passie voor de ploeg. “Vooral voor hun niet-aflatende inzet in de afgelopen twee seizoenen midden in de coronapandemie. We kijken ernaar uit om het seizoen goed af te ronden en de best mogelijke resultaten na te streven. Er worden plannen gemaakt voor volgend seizoen. We verwachten in de komende weken meer te kunnen bekendmaken over de toekomst van de ploeg.”

Premier Tech blijft in de wielersport

Premier Tech-CEO Belanger zegt in een persbericht: “Hoewel het teleurstellend voor Premier Tech is om de samenwerking met Kazachstan te beëindigen, was het fantastisch om sinds 2017 bij het project betrokken te zijn geweest. We keken ernaar uit om als mede-eigenaar en naamsponsor van Astana-Premier Tech in te stappen aan het begin van het seizoen en aan een nieuwe richting voor de ploeg te werken samen met de Kazachse aandeelhouders.”

“Helaas werd in onze gesprekken over de planning voor de toekomst duidelijk dat we niet dezelfde visie delen en het lukte ons niet om tot een akkoord te komen dat werkt voor beide partijen. Premier Tech is begaan met de wielersport en we kondigen binnenkort de volgende fase van onze aanwezigheid in het peloton en de WorldTour-scene aan”, aldus Belanger.