Astana wordt Astana-Premier Tech in 2021

Astana verandert per 1 januari zijn naam in Astana-Premier Tech. Het Canadese Premier Tech, een van de grootste fabrikanten van verpakkingsapparatuur ter wereld, is al vier jaar aan de Kazachse ploeg verbonden, maar wordt nu dus ook naamsponsor.

De grote geldschieter van de ploeg, Samruk-Kazyna, en de Presidential Sports Club (de instantie die de controle over het sponsorgeld voert) hadden de ploegleiding de opdracht gegeven om te zoeken naar een co-sponsor, zodat de staatssteun kon worden verminderd. “Dat is nu gelukt”, laat managing director Yana Seel weten via de ploeg. “In vrij korte tijd wisten we tot wederzijdse overeenstemming te komen.”

“De naam wordt weliswaar gewijzigd, maar tegelijkertijd blijft de ploeg bestaan onder auspiciën van Kazachstan – ondanks dat de financiering van Samruk-Kazyna fors wordt verminderd. In de samenwerking zijn momenteel ook gesprekken gaande om een kinder- en jeugdwielerploeg ‘Astana-Premier Tech Team Kids’ op te richten, die wordt gefinancierd binnen het bestaande budget en wordt gevestigd in Kazachstan en Canada”, aldus Seel.

Dezelfde passies

Voor Premier Tech is deze aankondiging het hoogtepunt van de samenwerking die begon in 2017, zegt CEO Jean Bélanger. “Door de ambitie om constant te verbeteren verbindt Premier Tech nu zijn naam aan Astana-Premier Tech, een van de beste wielerploegen ter wereld. Een team met veel overwinningen achter zijn naam en met wie Premier Tech dezelfde passies deelt, namelijk uitmuntendheid en teamwork. Dit maakt dit partnerschap zo sterk en uniek.”