vrijdag 23 februari 2024 om 10:49

Yana Seel voegt zich bij het management van vrouwenploeg UAE Team ADQ

Yana Seel heeft een nieuwe uitdaging in het wielrennen gevonden. Tot eind 2023 was ze Chief Business Officer bij Lotto Dstny, nadat ze eerst de basis legde voor het nieuwe Astana-Premier Tech. Nu brengt ze haar expertise naar het vrouwenpeloton, waar de 39-jarige Belgische met Kazachse roots aan de slag gaat als Head of Business and Communications bij UAE Team ADQ.

Binnen de ploeg krijgt ze een nieuwe functie, waarbij haar verantwoordelijkheden liggen bij business development, marketing en communicatie. “De beslissing om me bij dit team te voegen heb ik gemaakt na lang nadenken en onderzoek. De laatste zes jaar heb ik ervaring kunnen opbouwen in het wielrennen en mijn kwaliteiten kunnen bewijzen in alle aspecten van het ontwikkelen van het business model in het wielrennen.”

Seel kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging, vertelt ze. “Deze ploeg heet niet alleen de ambitie om de beste te zijn in wat ze doen, ze verbinden zich ook sterk om hun doelstellingen te halen op vlakken als integriteit en respect. Die twee waarden draag ikzelf ook hoog in het vaandel. Ik ben blij en trots dat ik aan dit nieuwe avontuur mag beginnen.”

Impact op de hele industrie

Melissa Moncada is de grote vrouw achter UAE Team ADQ en zij is maar wat blij met de komst van Seel. “Ze past perfect bij onze kernwaarden en onze missie, dat zich toelegt op het verstevigen van kansen op het gebied van leiderschap voor vrouwen. Yana’s jarenlange ervaring zorgt voor een significante impact. Niet alleen binnen het vrouwenwielrennen, maar op de hele industrie. De inzichten en strategieën die ze heeft uit het mannenwielrennen zullen onze naar nieuwe hoogtes brengen.”