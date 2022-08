Vuelta 2022: Astana Qazaqstan met López, Nibali en Lutsenko

Astana Qazaqstan heeft zijn selectie voor de Ronde van Spanje onthuld. De Kazachse ploeg schuift met Miguel Ángel López, Vincenzo Nibali en Alexey Lutsenko meerdere grote namen naar voren.

Miguel Ángel López kende een bewogen zomer. Nadat hij in mei met heupklachten uit de Ronde van Italië stapte, schorste Astana Qazaqstan hem in juli omdat hij genoemd werd in een dopingzaak. De Kazachse hief die schorsing echter weer op en in de Ronde van Burgos liet López zich bij zijn rentree alweer nadrukkelijk van voren zien. Hij werd tweede in de slotrit en eindigde als derde in het eindklassement.

Ook actief in de Ronde van Burgos: Vincenzo Nibali. De Italiaan, die bezig is aan zijn laatste seizoen als prof en dus logischerwijs begint aan de laatste grote ronde uit zijn carrière, eindigde in de vijfdaagse rittenkoers als elfde. In de weken daarvoor reed hij een volledig Spaans programma. De andere grote ronde die de Haai van Messina dit jaar betwistte, de Giro d’Italia, sloot hij af als vierde.

Alexey Lutsenko reed dan weer de Tour en deed dat niet onverdienstelijk. De Kazach beëindigde de koers als negende. In de Ronde van Spanje zal hij – naast López en Nibali – Vadim Pronskiy, Yevgeni Fedorov, Harold Tejada, David de la Cruz en Samuele Battistella als ploeggenoten hebben. Die laatste reed onlangs nog naar een zevende plek in de Ronde van Polen.