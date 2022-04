Søren Kragh Andersen toch van start in Ronde van Vlaanderen

Team DSM heeft op Twitter bekendgemaakt dat Søren Kragh Andersen toch aan de start zal verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. De renner stond aanvankelijk niet op de deelnemerslijst, maar de Deen zal Nils Eekhoff vervangen.

Het is niet de enige vervanging die Team DSM doorvoert voor de Ronde van Vlaanderen van morgen. Nico Denz, Jonas Hvideberg en Casper Pedersen haken namelijk ook af voor de Vlaamse klassieker. Nikias Arndt en Niklas Märkl komen er dan weer bij als vervanging. Dit betekent dat de ploeg met zes in plaats van zeven renners aan de start zal verschijnen.

De volledige selectie van Team DSM voor de Ronde bestaat dus uit Kragh Andersen, Arndt, Märkl, John Degenkolb, Kevin Vermarke en Joris Nieuwenhuis. Coach Phil West duidt Degenkolb aan als kopman van de selectie: “We moeten op de belangrijke plaatsen vooraan in het peloton zitten, zo kunnen we John (Degenkolb, red.) in de juiste positie brengen om de strijden in de laatste 100 kilometer van de koers.”

As @nilseekhoff is still not 💯, @kraghsoren is drafted in to replace him for #RVV22 this weekend, with the Ardennes still remaining Søren's main focus. 🔁

We hope to see you back on the road soon, Nils! 💪🏻

— Team DSM (@TeamDSM) April 2, 2022