Deelnemers Ronde van Vlaanderen 2022

Het hoogtepunt van de heilige Vlaamse wielerweek komt zondag tot uiting tijdens de Ronde van Vlaanderen. In het tweede monument van dit wielerjaar kruisen topfavorieten Wout van Aert, Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel de degens, al is het de vraag of de Belg op tijd fit is. Er staat echter meer schoonvolk aan de start in Antwerpen die het dit trio lastig zal maken. Dit zijn de deelnemers van de Ronde van Vlaanderen 2022. Tot en met de definitieve startlijst zullen we dit artikel blijven updaten.



Startlijst

JUMBO-VISMA

TEAM DSM

BAHRAIN VICTORIOUS

TEAM ARKEA - SAMSIC

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

COFIDIS

GROUPAMA - FDJ

ALPECIN-FENIX

LOTTO SOUDAL

AG2R CITROËN TEAM

EF EDUCATION - EASY POST

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

TOTALENERGIES

TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO

INEOS GRENADIERS

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

BORA - HANSGROHE

UNO-X PRO CYCLING TEAM

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

B&B HOTELS - KTM

INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX