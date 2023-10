dinsdag 10 oktober 2023 om 09:03

Remco Evenepoel noemt huidige seizoen ‘niet volledig geslaagd’ en blikt vooruit op 2024

Remco Evenepoel won dit jaar dertien wedstrijden op WorldTour-niveau. Zo was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián, kroonde hij zich tot wereldkampioen tijdrijden en werd hij Belgisch kampioen op de weg. “Maar het had nóg straffer kunnen zijn, zonder die Covid-besmetting in de Giro of met een iets betere voorbereiding op de Vuelta”, vertelt Evenepoel in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

“In die zin beschouw ik dit seizoen toch als ‘niet volledig geslaagd’”, aldus de renner van Soudal Quick-Step. “Het ontbreekt me aan een podiumplaats in een grote ronde. Waardoor ik mijn seizoen geen 10 op 10 geef, maar eerder een 8,5 à 9.” In de Giro d’Italia had Evenepoel het roze, toen hij de wedstrijd met corona moest verlaten op de eerste rustdag. Had hij die ronde kunnen winnen? “We zullen het nooit weten, maar… ik denk het wel. Ik liet er waarden noteren die ik voor en tijdens mijn succesvolle Ronde van Spanje van 2022 nooit heb gehaald.”

Hectische voorbereiding op de Vuelta

In de Vuelta a España ging het mis in de dertiende etappe, naar de Col du Tourmalet. Evenepoel moest al vroeg in de rit lossen en kon een topklassering vergeten. Dat had alles te maken met en ‘zeer hectische’ voorbereiding, stelt de 23-jarige renner. “Reizen, verkennen, trainen en dan tussendoor even snel dat dubbele WK rijden. Verre van ideaal. Onbewust heeft me dat parten gespeeld.”

Als voorbeeld noemt Evenepoel dat hij tussen de WK-wegrit en de WK-tijdrit te weinig aan trainen toekwam. “Terwijl de basis van mijn concurrenten verstevigde, viel die van mij even weg. Om dan, wat ik daar verloren had, op stage in Andorra nog snel snel proberen in te halen. Met sessies van zeven, acht uur per dag, iets wat je een maand vóór een grote ronde doet. Niet in de laatste tien dagen.”

“Ik loste. Fysiek, maar ook mentaal”

Op de ochtend van de bewuste rit naar de Tourmalet voelde hij zich niet fris, nadat hij al enkele nachten slecht had geslapen. “Ik meende dezelfde symptomen te herkennen als in de Giro. ‘Lap’, dacht ik. ‘Ik heb het wéér zitten’. Niet dus.”

Geen ziekte dus, maar wat liep er dan wel mis in die Pyreneeënetappe? “We hebben alles eens goed bestudeerd. En kwamen dus effectief uit bij die moeilijke voorbereiding. Die dag werd het mijn lichaam allemaal even te veel. ‘Stop’, zei het. ‘Gedaan ermee, ‘t is goed geweest, los het zelf maar op’. Mijn hoofd wilde nog wel, maar mijn benen volgden niet meer. Ik loste. Fysiek, maar ook mentaal. En nam een snipperdag, die bij nader inzien wonderen verrichte. Want daags nadien was ik weer de oude. Heel vreemd.”

2024

Hoewel het hem dit jaar niet lukte in de Giro en de Vuelta, blijft Evenepoel zich wel focussen op het rijden van klassementen in de grote rondes. Hij gelooft dat hij daar, mits een goede voorbereiding, nog altijd kan scoren. Ooit wil hij terugkeren naar de Giro, maar in 2024 focust hij zich volledig op de Tour de France. Hij zal zijn seizoen volgend jaar wat later beginnen. “Het team moet nog beslissen, maar ik zal wellicht rond 15 à 20 februari hervatten”, aldus de Aerokogel van Schepdaal, die in het voorjaar ook Luik-Bastenaken-Luik weer wil betwisten. “En misschien neem ik er eens een ander Monument bij.”

Om zich goed voor te bereiden op de Tour, wil hij ook meer in Frankrijk rijden. “UAE Tour – Parijs-Nice zou in die zin al een mooi eerste combinatieblok kunnen zijn. Daarna wordt het via een hoogtestage toeleven richting klassiekers. Zeker LBL. UAE Tour als ‘opwarmer’, Parijs-Nice ‘voor de sérieux’. Ook de Waalse Pijl en de Gold Race wil ik ooit eens op mijn palmares zetten, maar ik weet niet of dat al voor volgend jaar zal zijn. Misschien biedt het wegvallen van de Giro meer koersruimte in maart, april. We zien wel.”