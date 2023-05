Remco Evenepoel stapt uit Giro d’Italia

Breaking

Remco Evenepoel zal na de eerste rustdag niet meer opstappen in de Giro d’Italia. De Belgische coureur is positief getest op COVID-19 en stapt daarom uit de koers, zo laat zijn ploeg Soudal-Quickstep weten op Twitter.

Na de eerste negen etappes staat Evenepoel aan de leiding van het algemeen klassement, maar de roze truidrager zal tijdens etappe tien dus niet meer van start gaan. “Met pijn in het hart moet ik meedelen dat ik de Giro d’Italia verlaat wegens Covid-19 na een routinetest, die helaas positief was”, laat de wereldkampioen weten in een statement.

“Mijn ervaring hier was echt speciaal en ik keek uit naar de komende twee weken. Ik kan het personeel en de renners die zoveel hebben opgeofferd in de voorbereiding op de Giro niet genoeg bedanken. Nog steeds erg trots om te vertrekken met twee ritzeges en vier roze truien.”

In de auto

Evenepoel won de openingstijdrit en zegevierde zondag nog na de individuele chrono, daags voor de rustdag. De 23-jarige wereldkampioen had de roze trui weer overgenomen van Andreas Leknessund, die dat na etappe vier in omgekeerde richting deed. Nu wacht Evenepoel op maandag een lange reis. De jongeling zal namelijk in de auto terugreizen naar België, laat Soudal-Quick-Step weten.

De Belg verdedigde in het klassement een voorsprong van 45 seconden op Geraint Thomas en 47 seconden op Primož Roglič. De Brit is dus de nieuwe leider. Door het wegvallen van Evenepoel ligt ook de strijd om de witte jongerentrui plots helemaal open. Daar is João Almeida de nieuwe leider, al staat hij in tijd gelijk met Leknessund.

