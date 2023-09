zondag 17 september 2023 om 21:06

Remco Evenepoel maakt plezier in laatste ritten Vuelta: “Geleerd dat ik kan verbeteren tijdens een grote ronde”

Remco Evenepoel won de slotrit van de Vuelta a España niet, maar hij was wel een van de absolute smaakmakers. Was het zijn plan om nog maar eens ten aanval te trekken? “Niet echt, maar toen ik de namen hoorde die van voren zaten, dacht ik: dat is een goede groep om me bij aan te sluiten”, vertelde hij na afloop aan Eurosport.

“Toen ik zag dat Ganna en nog twee renners van INEOS bij me zaten, was het duidelijk dat we er gewoon vol voor moesten gaan”, vervolgde Evenepoel. “Het was een goede move, want we haalden het tot op de streep. Het was heel erg leuk. Ik heb echt genoten van deze laatste etappes. Gisteren was ik er al dichtbij, vandaag opnieuw. Maar vandaag was het voor mij moeilijk om te winnen. Ik heb veel plezier gehad deze Vuelta.”

Evenepoel kwam naar de Vuelta om zijn titel van vorig jaar te verdedigen, maar dat lukte niet. Nadat hij er doorheen zakte in de rit naar de Col du Tourmalet, won hij nog wel twee ritten. Bovendien mag hij de blauwe bollentrui mee naar huis nemen. “Er waren veel verschillende emoties en verschillende koersen in de koers. Maar we kunnen tevreden zijn met wat we bereikt hebben, zeker na de teleurstelling van de Tourmalet.”

Vertrouwen

De Belg werd ook nog gevraagd of hij veel geleerd heeft van het dominante Jumbo-Visma deze Vuelta. “Ja, ik heb geleerd van hoe Jumbo-Visma reed, maar ik was ook vooral bezig met mijn eigen wedstrijd. Wat ik dan geleerd heb van deze Vuelta? Dat ik nog kan verbeteren tijdens een grote ronde. Ik werd elke dag beter. We kunnen er vertrouwen in hebben dat ik goed kan presteren in een grote ronde. We moeten alleen een perfecte voorbereiding hebben. We moeten een relaxte omgeving hebben en de dingen niet gehaast doen. Dan kan ik denk ik het goed doen in een grote ronde, net als vorig jaar.”