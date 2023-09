vrijdag 8 september 2023 om 20:29

Remco Evenepoel reageert na offday: “De tank was gewoon leeg”

Remco Evenepoel kende een absolute offday in de dertiende etappe van de Vuelta a España. De Belg van Soudal Quick-Step verloor 27 minuten en duikelde van plek drie naar 19 in het klassement. Via instagram reageert hij nu voor het eerst op zijn inzinking.

“Wanneer je het probeert en alles hebt gegeven, zijn er geen spijtgevoelens. De tank was gewoon leeg vandaag. Bedankt aan het team voor de steun en dat jullie bij me zijn gebleven tot het einde. Wolven geven nooit op”, luidt het in het bericht op social media.

Vlak na de finish koos Evenepoel ervoor om niet met de media te praten. Ploegleider Klaas Lodewyck sprak op de site van Soudal Quick-Step van een slechte dag. “Er hoeft niet veel gezegd te worden over deze rit. Het was een slechte dag voor Remco, hij is niet ziek of geblesseerd. Het is erg jammer en kan gebeuren. Wielrennen is niet koersen op een simulator en we zijn allemaal mensen.”