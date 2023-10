zaterdag 7 oktober 2023 om 18:08

Remco Evenepoel maakt einde aan onzekerheid: “De ploeg gaat door en dus blijf ik sowieso”

Remco Evenepoel wilde voor de start van de Ronde van Lombardije nog weinig kwijt over zijn toekomst, maar na de finish van de Italiaanse klassieker is hij duidelijk: de Belg koerst ook volgend seizoen voor Soudal Quick-Step.

Evenepoel wilde bij de start van de Ronde van Lombardije enkel praten over de wedstrijd zelf. Over zijn toekomst, die bij Soudal Quick-Step, Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers werd genoemd, was lange tijd veel onduidelijkheid. Nu maakt de 23-jarige renner echter een einde aan alle geruchten. “Ik blijf sowieso, want het team gaat door”, klinkt het in gesprek met Sporza en VTM.

“Ik ben hier heel content. Het waren gewoon een paar moeilijke momenten, maar volgend jaar gaan we ervoor. We gaan proberen te bouwen en te presteren in de koersen wanneer het moet. Ik ben heb geen reden om hier ontevreden te zijn. We gaan het maximale eruit halen”, is Evenepoel duidelijk.

Geen overstap naar Jumbo-Visma of INEOS Grenadiers

De fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step leek er lange tijd te komen, maar is uiteindelijk toch geklapt. Er was vooral ongenoegen bij enkele partners en sponsors van de ploegen over het samengaan van de twee topteams. Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, en geldschieter Zdenek Bakala zouden nu toch samen doorgaan tot eind 2025.