SEG hengelt Visbeek binnen, het sprintplan van BEAT en de eerste programma’s vrijdag 31 januari 2020 om 14:30

In de rubriek WielerFlits Nationaal schenken we aandacht aan al het nieuws over het Continental-circuit in Nederland. In de eerste uitgave van 2020 komen onder meer de eerste wedstrijdprogramma’s, de wisseling van de wacht bij SEG Racing Academy en het sprintplan van BEAT Cycling aan bod.

Bart van Haaren draagt SEG Racing Academy over aan Aike Visbeek

Bart van Haaren is niet langer de teammanager van SEG Racing Academy. Hij draagt het stokje over aan Aike Visbeek, die onlangs gepresenteerd werd als nieuwe Academy Manager. Visbeek neemt de operationele taken van Van Haaren over. Die laatste zwaaide sinds de oprichting van de opleidingsploeg in 2015 de scepter. De Noord-Hollander gaat zich meer focussen op zijn werk als rennersmakelaar bij SEG Cycling.

Onder meer Dylan Groenewegen en SEG Racing Academy-alumni als Fabio Jakobsen, Cees Bol, Julius van den Berg, Kaden Groves en Alberto Dainese behoren tot de stal van Van Haaren. Hij gaat meer contact onderhouden met profploegen, waardoor hij hoopt dat jonge renners sneller kunnen debuteren als prof én prof blijven. “Ik kijk met veel plezier terug op de laatste vijf jaar. Het was geweldig om – samen met renners, staf en partners – dit team op te bouwen en er het instituut van te maken zoals iedereen die nu kent.”

Van Haaren was het laatste jaar veelal gesprekspartner van WielerFlits in deze rubriek. Die rol neemt Visbeek ook over. Daarnaast voegt SEG Racing Academy oud-prof Ioannis Tamouridis toe als performance manager. De voormalige Grieks kampioen reed in 2013 nog voor WorldTour-formatie Euskaltel-Euskadi. Hij volgt zijn landgenoot Vasilis Anastopoulos op, die de overstap maakte naar Deceuninck-Quick-Step.

Nieuwe meerdaagses op programma Metec-TKH

Metec-TKH heeft het programma voor aankomend seizoen uitgebreid met enkele nieuwe meerdaagses. Het Circuit des Ardennes zal worden aangedaan door het team van Michel Megens, evenals de Tour de la Mirabelle. Er worden vermoedelijk geen meerdaagses geschrapt, wat betekent dat Metec-TKH ook aankomend jaar weer aan de start staat van de vervroegde Czech Cycling Tour en de CRO Race.

Voorlopige UCI-meerdaagses Metec-TKH

Tour de Normandie (23 maart-29 maart)

Le Triptyque des Monts et Châteaux (03 april-05 april)

Circuit des Ardennes (10 april-12 april)

Tour du Loir et Cher Provost (15 april-19 april)

Carpathian Couriers Race (28 april-3 mei)

Rhône-Alpes Isère Tour (14 mei-17 mei)

Flèche du Sud (20 mei-24 mei)

ZLM Tour (27 mei-31 mei)

Tour de la Mirabelle (29 mei-31 mei)

Ronde de l’Oise (4 juni-7 juni)

Czech Cycling Tour (6 juni-9 juni)

Course Cycliste de Solidarnosc (20 juni-23 juni)

Kreiz Breizh Elites (31 juli-3 augustus)

CRO Race (29 september-4 oktober)

Riwal Readynez enige ProTeam in Dorpenomloop Rucphen

De Dorpenomloop Rucphen heeft bekendgemaakt welke teams op 8 maart aan de start verschijnen van de Nederlandse UCI 1.2-wedstrijd. Riwal Readynez van sprinter Arvid de Kleijn is het enige ProTeam aan de start van de Dorpenomloop, dat ook enkele sterke Continental-teams verwelkomt. Zo staat ook Hagens Berman Axeon – sinds dit jaar weer een Continental-team – aan de start, evenals alle Nederlandse Continental-teams, behalve de Jumbo-Visma Academy.

Riwal Readynez moet schuiven na schappen Oman en Hainan

Dat de Tour of Oman (verplaatst) en de Tour of Hainan (uitgesteld) voorlopig van de kalender zijn gehaald, heeft aardig wat gevolgen voor de wielerploegen, waaronder voor Riwal Readynez. Het Deense ProTeam moet de programma’s van de renners omgooien, waardoor nog niet helemaal duidelijk is waar de vijf Nederlanders in actie gaan komen.

Martijn Budding zou zijn seizoen beginnen in de Trofeo Laigueglia en de Tour of Hainan, maar door die laatste koers kan een streep. Piotr Havik staat op de voorlopige startlijst van de Tour of Saudi Arabia, maar ook hij verwacht de nodige wijzigingen en kan dus nog geen duidelijkheid geven.

Wel kreeg Riwal Readynez goed nieuws uit de WorldTour: de wildcard voor de Amstel Gold Race is binnen. “Dat is zeker een groot doel. Ik probeer daar naartoe te pieken en verwacht dat ik dan in orde ben”, vertelt Budding aan WielerFlits. Hoe zijn aanloop er precies uit gaan zien, is dus nog niet helemaal zeker.

Saudi Tour

De Saudi Tour gaat in tegenstelling tot de Tour of Hainan wel gewoon door. In deze 2.1-wedstrijd in het Midden-Oosten trapt Riwal Readynez het seizoen af. De Nederlandse ogen zullen gezien de vlakke etappes vooral gericht zijn op Arvid de Kleijn. Nacer Bouhanni, Dan McLay en Mark Cavendish zijn enkele rappe mannen tegen wie de Nederlander het op moet nemen in zijn eerste wedstrijd als prof.

“Het is heel mooi om tegen deze man te beginnen”, spreekt De Kleijn vol lof over Cavendish. De Brit wist vorig jaar zijn stempel niet te drukken, maar dat betekent niet dat de Harrevelder zich aan een voorspelling durft te wagen, ondanks een goede winter. “Ik ben heel erg benieuwd waar ik sta.”

Naast Piotr Havik en Arvid de Kleijn staan ook Elmar Reinders en Nick van der Lijke op de voorlopige startlijst in de Tour of Saudi Arabia.

Nieuwstips of opmerkingen?

nationaal@wielerflits.nl

Sprintplan BEAT krijgt vorm in Monaco

BEAT Cycling Club wil van Bas van der Kooij een topsprinter maken. Mede daarom ging de nieuwkomer van Monkey Town-à Bloc half januari naar Monaco, waar hij samen met ploegmaat Luuc Bugter getraind werd door oud-wegwielrenner en huidig BEAT-baanwielrenner Theo Bos. “Bas heeft de potentie om de grootste wedstrijden af te kunnen maken”, zei Bos al toen de transfer bekendgemaakt werd.

“Een groot deel van onze wedstrijden eindigt in een massasprint of een spurt met een uitgedund peloton”, zegt manager Geert Broekhuizen. “We willen dit jaar daarom ook zichtbaar zijn in de sprints. Samen met het team management en Theo Bos hebben we een sprintproject opgezet met een plan. We hadden gesprekken met Arvid de Kleijn, Wouter Wippert en Bas van der Kooij, maar kozen uiteindelijk voor Bas. Hij is nog jong en kan stappen maken en daar willen we in gaan investeren.”

Momenteel is BEAT met acht renners op trainingskamp in Spanje. Jan-Willem van Schip en Daniel Abraham ontbreken. Van Schip is net terug van de Wereldbeker baanwielrennen in Canada. Hij rijdt komende week nog de Driedaagse van Kopenhagen en bereidt zich daarna verder voor op het WK baan. Abraham vertoeft in Canada, waar hij in Milton het WK para-baanwielrennen zal rijden. De Nederlandse conti-ploeg, die ambitie heeft om door te groeien tot ProTeam, begint het seizoen in de Ster van Zwolle.

ALLSAFE en JustLease nieuwe partners BEAT Cycling Club

BEAT Cycling Club heeft onlangs twee grote partners gestrikt voor de wielerploeg. Het gaat om leasemaatschappij JustLease en opslagverhuurder ALLSAFE. Beide partners zullen komend seizoen op het shirt staan van de continentale wielerploeg. Eerder verwelkomde de ploeg al BinckBank als hoofdsponsor. JustLease is geen onbekende. Het bedrijf was van 2015 tot en met 2018 al eens hoofdsponsor van een schaatsploeg.

Met de ambitie om in 2021 de stap te maken naar het worden van ProTeam, weet manager Geert Broekhuizen dat meer geld nodig is. “Een ProTeam heeft meer verplichtingen. Je hebt meer renners, die ook nog fulltime betaald moeten worden. Je hebt een breder programma, meer materiaal. Je hebt dus een groter budget nodig. Met deze partners zetten we stappen de goede kant op. Hoe we dat verder uit gaan bouwen, dat zal moeten blijken”, aldus Broekhuizen.

BinckBank, JustLease en ALLSAFE hebben de intentie uitgesproken om zich langdurig te verbinden aan de ploeg.

foto: BEAT Cycling Club foto: BEAT Cycling Club

Uitstel Hainan hindert ook seizoensopbouw À BLOC-ploeg

De Nederlandse continentale formatie À BLOC had graag vroeg in het seizoen de Tour of Hainan gereden, maar die Chinese koers is afgelast vanwege een virusuitbraak. “Dat vinden we jammer. We hebben ons daarop voorbereid en wilden daar een extra stap zetten richting het seizoen”, vertelt manager Paul Tabak. “Het geeft ons wel extra ruimte richting de Ster van Zwolle, maar er zijn weinig alternatieven in die periode.”

“Dat was een mooie achtdaagse geweest, die ook nog eens live op Eurosport te zien was”, vult Ivar Slik aan. “Ik heb deze winter veel strandraces gereden en zou goed in vorm daar heen gaan. Er waren ook wat mooie etappes met wat heuvels, dus dat is wel balen. Er is veel geregeld, maar dat blijkt voor niets.”

De zestienkoppige selectie van À BLOC zal van 5-16 februari een trainingskamp in Lloret de Mar afwerken. Daarna reist een deel van de ploeg af naar Turkije voor de Tour of Antalya (20-23 februari). Tabak heeft besloten om de Hainan-renners, waaronder Slik, niet in de Antalya-selectie te fietsen. De overgebleven elite-renners rijden daarom de Ster van Zwolle (29 februari) en de beloften komen in actie in Brussel-Opwijk (1 maart).

Ivar Slik toont Europese strandracetrui nog twee keer

Voor Ivar Slik was de winter nauwelijks een winter. De 26-jarige coureur won eind november nog een etappe in de Tour of Fuzhou, een UCI 2.1-wedstrijd in China, en kroonde zich in december tot Europees kampioen strandracen. “Door die Europese titel probeer je toch alles mee te pakken om die trui te laten zien”, vertelt Slik.

“Het is voor mij een intensieve manier om door te trainen richting het seizoen. Andere wegploegen trainen momenteel meer op duur en minder op explosiviteit”, aldus de geboren Utrechter van À BLOC. “Het is amper winter geweest voor mij. Ik neem weinig echt rust, maar heb soms een wat rustigere week in aanloop naar het wegseizoen.”

Op 2 februari rijdt Slik de strandrace van Rockanje en op 16 februari het Nederlands kampioenschap strandracen. Om bij die laatste wedstrijd aanwezig te zijn, zal hij enkele dagen eerder het trainingskamp van À BLOC in Lloret de Mar verlaten. Ook Rick van Breda (winnaar strandrace Scheveningen) en nieuwkomer Stijn Appel (derde in Egmond-Pier-Egmond) doen dat om mee te doen aan het NK Strandrace.

Jumbo-Visma Development vooral in Nederland te zien

Opleidingsploeg Jumbo-Visma Development rijdt een overwegend Nederlands programma. Op hun voorlopige kalender staan 34 koersen (exclusief de nationale kampioenschappen), waarvan zestien in eigen land. Dat komt vooral door de deelname van het team aan de Topcompetitie. Hieronder staan de eerste vijf koersen van de ploeg. De rest van het programma vind je in de link daaronder.

Eerste koersen Jumbo-Visma Development in 2020

Ster van Zwolle (1.2)

Trofej Umag (1.2)

Trofej Poreč (1.2)

Istrian Spring Trophy (2.2)

Bevrijdingsronde van Drenthe (1.1)

Team Sunweb Development begint ook in Zwolle

Net als de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, start ook die van Team Sunweb in de Ster van Zwolle. Die koers viert dit jaar het 60-jarig jubileum en staat als een 1.2-koers op de UCI-kalender. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 2017 dat de beloftenploeg van Team Sunweb in de Overijsselse klassieker start. De Ster van Zwolle is traditiegetrouw de opener van het Nederlandse wegseizoen. De koers (die ook dit jaar deel uitmaakt van de Topcompetitie) staat dit jaar op zaterdag 29 februari op het programma.

Eerste koersen Team Sunweb Development in 2020

Ster van Zwolle (1.2)

Trofej Umag (1.2)

Trofej Poreč (1.2)

Istrian Spring Trophy (2.2)

Bevrijdingsonde van Drenthe (1.1)

VolkerWessels-Merckx start opleidingsploeg

VolkerWessels heeft met Team Reggeborgh een opleidingsploeg gestart, dat zal uitkomen in zowel de Clubcompetitie als de Topcompetitie. Twaalf coureurs zullen voor deze opleidingsploeg van VolkerWessels-Merckx uitkomen, waaronder Lorenzo Harbers, Ruben Buitendijk en Chiel Schulten, die eerder al voor het clubteam VolkerWessels-Merckx uitkwamen.

Van de overige negen coureurs komen er zes over uit de juniorencategorie, waaronder Roel van Sintmaartensdijk. Hij is het broertje van Daan van Sintmaartensdijk, die uitkomt voor het continentale VolkerWessels-Merckx. Lars Oreel (20) is een andere opvallende naam bij Team Reggeborgh. Hij is overgekomen van het Duitse Continental-team Dauner D&DQ-Akkon.

De opleidingsploeg is een samenwerking aangegaan met het gelijknamige schaatsteam Reggeborgh. Halverwege februari zal Team Reggeborgh op trainingskamp gaan naar Mallorca samen met VolkerWessels-Merckx.

Team Reggeborgh

Ruben Buitendijk

Roy Duijvesteijn

Melvin Drost

Jasper Haest

Lorenzo Harbers

Lars Oreel

Martijn Rasenberg

Chiel Schulten

Roel van Sintmaartensdijk

Jans Tigelaar

Aldert van der Veen

Sten Verzijl

Gerben Mos elfde renner bij Vlasman

Vlasman breidt de selectie uit. Vanaf 1 februari voegt Gerben Mos (28) zich bij de formatie van manager Ton Welling. Hij is de elfde renner in dienst van de slopersploeg. Mos combineert al geruime tijd het mountainbiken met het wegwielrennen. Dat deed hij de laatste jaren bij het KMC Mountainbike Team en zal dat ook bij Vlasman gaan doen. Begin december werd de coureur uit Meppel bijvoorbeeld nog 17e in de Beachrace van Scheveningen.

