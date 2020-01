Tour of Oman gaat toch door, begin maart op de kalender donderdag 30 januari 2020 om 13:26

De Tour of Oman wordt dit jaar toch verreden. De rittenkoers in het Midden-Oosten heeft een nieuwe plek op de kalender gevonden, namelijk van 3-8 maart, weet WielerFlits. Wedstrijdorganisator ASO is op dit moment ploegen aan het benaderen om deel te nemen.

Na het recente overlijden van de Sultan Qaboos bin Said al-Said van Oman is een lange periode van rouw afgekondigd. Daarom werd een streep gezet door alle grote evenementen in het land, waaronder de wielerronde. De wedstrijd in de nieuwe ProSeries stond gepland van 11-16 februari.

Organisator ASO liet vorige week nog weten dat de Tour of Oman dit jaar niet door zou gaan. Inmiddels heeft deze website vernomen dat er een nieuwe datum is gevonden op de UCI-kalender.

Door de nieuwe datum zal de Tour of Oman na het Vlaamse openingsweekend (Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne) worden verreden. Een week later botst de rittenkoers wel met twee WorldTour-wedstrijden: op 7 maart is Strade Bianche en op 8 maart begint Parijs-Nice. Vorig jaar ging de eindwinst in de Tour of Oman naar Alexey Lutsenko.