Tour of Hainan uitgesteld vanwege coronavirus

De Tour of Hainan is tot nader order uitgesteld door de snelle verspreiding van het coronavirus. Deelnemende ploegen zijn inmiddels geïnformeerd hierover. De Chinese ronde zou over een kleine vier weken beginnen.

Onder andere Israel Start-Up Nation en Tarteletto-Isorex kregen bericht van de organisatie dat de veertiende editie van de achtdaagse rittenkoers is uitgesteld. Aanleiding is de verspreiding van het 2019-nCoV, ook bekend als het Wuhan-virus. Dat is een eind 2019 voor het eerst geconstateerde variant van het coronavirus. De eerste uitbraak werd gesignaleerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waarna het virus zich snel verspreidde.

Oorspronkelijk stond de Tour of Hainan (2.Pro) op de kalender van 23 februari tot en met 1 maart, maar de organisatie heeft besloten de ronde tot nader order uit te stellen. “Volledig begrijpelijk. De wereld is een mondiaal dorp. Voor goed en voor kwaad”, aldus Israel Start-Up Nation.

ISN breaking news: Just notified by the organizers of the Chinese 🇨🇳 Tour of Hainan that the race ( due to start feb 23) will be postponed due to the #coronavirus epidemic .Totally understandable. The world is a global village. For good and for bad. #CoronaOutbreak . pic.twitter.com/LzMjsLDBEl

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) January 27, 2020