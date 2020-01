Aike Visbeek aan de slag bij SEG Racing Academy woensdag 22 januari 2020 om 11:36

Aike Visbeek zet zijn carrière voort als ‘academy manager’ bij SEG Racing Academy. Dat maakte de Nederlandse opleidingsploeg bekend.

In september werd bekend dat de wegen van Visbeek en Team Sunweb na zeven seizoenen waren gescheiden. Bij SEG volgt Visbeek Bart van Haaren op. Hij vervulde de afgelopen vijf jaar de rol van ploegmanager. Van Haaren blijft nog wel in een andere rol bij de ploeg betrokken.

“Werken met getalenteerde, ambitieuze renners is wat ik het liefst doe”, zegt Visbeek in een persstatement. “Het runnen van SEG Racing Academy is een nieuwe uitdaging in mijn carrière waar ik heel erg naar uitkijkt. Na met Eelco en Martijn Berkhout en Van Haaren te hebben gesproken was ik onder de indruk hoe ze de de ploeg hebben opgebouwd.”

“Ik deel hun visie voor de toekomst. Bart heeft het fantastisch gedaan om het team op het huidige niveau te krijgen en we hebben de kans om hierop voort te bouwen. De ploeg heeft een goed koersprogramma en de staf is zeer goed. Daarnaast spreken de uitslagen en de renners die zich bij de ploeg hebben kunnen ontwikkelen voor zich”, besluit Visbeek.